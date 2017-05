DO KINA: Král Artuš tasí meč proti vítězi Oscarů a zázračné prvotině

Rytírnu s názvem Král Artuš: Legenda o meči natočil Guy Ritchie. Hrdina se postaví svému zrádnému strýci, jakmile vytáhne ze skály kouzelný meč Excalibur.

Za drama Klient dostal íránský tvůrce Asghar Farhadi už svého druhého Oscara. Stejně jako v prvním oceněném snímku, Rozchodu Nadera a Simin, líčí partnerskou krizi, kterou odstartuje ženino přepadení.

Vztahové drama přináší i Lady Macbeth. Neřídí se Shakespearem, nýbrž ruskou Lady Macbeth Mcenského újezdu, již přesadila do viktoriánské Anglie. Osamělá novomanželka si najde milence a svou vášeň brání až do krve.

Absolvent pražské FAMU Emir Kusturica si ve své novince Na mléčné dráze po boku Moniky Bellucci také zahrál. Představují pár, jejichž romanci stojí v cestě nejen válka.

Do rodiny teenagerských fantasy patří Pád, který se odehrává v internátní škole problémové mládeže. Dívka obviněná ze žhářství pátrá po tajemství přitažlivého spolužáka.

To nejlepší nakonec: polská Poslední rodina má právem pověst zázračného debutu. Sleduje život slavného malíře a jeho nezvladatelného syna na šedém sídlišti od 70. let do nového milénia. Ukázky a komentář najdete na videu.