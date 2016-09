DO KINA: Dvě britské bomby, Bridget a Beatles, proti české trojce

Právě film The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years je utajen až do celosvětové premiéry, ale lze čekat událost: točil jej oscarový Ron Howard.

I trhlá boubelka spadá mezi britské národní poklady, ve filmu Dítě Bridget Jonesové neví hrdinka Renée Zellwegerové, zda čeká dítě s bývalým partnerem čili Colinem Firthem, či s boháčem Patricka Dempseyho.

V komedii Prázdniny v Provence, kterou natočil Vladimír Michálek, hrají Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek členy kapely, kteří lenoší v letní Francii.

Smích na jiný způsob přináší Vlk z Královských Vinohrad, poslední film Jana Němce: putuje v něm s nadsázkou vlastním životem.

Dokument FC Roma sleduje fotbalový tým složený převážně z Romů, s nímž proto mnozí soupeři nechtějí hrát.

Mechanik zabiják: Vzkříšení se jmenuje pokračování akční série, kde Jason Statham musí oprášit řemeslo, protože unesou jeho lásku.

Vrací se ještě jeden drsný chlapík, Mel Gibson jako hrdina díla Ve jménu krve, bývalý motorkář bránící dceru před drogovou mafií.

A návrat v obnovené premiéře zažívá animovaná Cesta do fantazie. Ukázky a komentář najdete na videu.