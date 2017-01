RECENZE: Jak vyšetřují úspěšné ženy? Emancipace ve světě detektivek

Dívka v ledu

Robert Bryndza je Angličan žijící na Slovensku, hrdinka jeho románu Erika Fosterová zase Slovenka, která kdysi přišla do Anglie jako au-pair a postupem času se z ní stala zkušená policistka. Když ji povolají z Manchesteru do Londýna, aby vedla pátraní po vrahovi bohaté mladé ženy, má za sebou děsivé zážitky a ztrátu manžela, který zahynul při policejní akci. Ubitá Andrea se našla zamrzlá v ledu v jednom parku a její smrt se stala mediální senzací. O čtyři zavražděné prostitutky se nikdo příliš nezajímá – kromě Eriky.

Dívka v ledu autor: Robert Bryndza nakladatel: Grada překlad: Kateřina Elisová Hodnocení: 75 %

Dívky v ledu, kterou v češtině vydalo nakladatelství Grada, se údajně jen v Británii a Spojených státech prodalo více než milion výtisků. Co je na knize tak pozoruhodné, že nezapadla v záplavě jiných thrillerů?

Především skutečnost, že Bryndza napsal mnohovrstevnatý román, v němž samo detektivní vyšetřování tvoří jen jednu, byť obsahově hlavní linii. Možná ještě atraktivnější je jeho vhled do stále ještě kastovní anglické společnosti, jež umožňuje otci Andrey snažit se svým vlivem plést do policejní práce – bez ohledu na to, jaké komplikace tím vyvolává. A pak je tu skvěle vytvořená postava Eriky, která si nedá nic líbit a jde za hledáním pravdy s veškerou silou svého útlého těla. I když přitom občas musí čelit i nepřízni některých policistů, kteří si jen neradi připouštějí, že žena může uspět tam, kde jim se to nedaří.

Tíha nenávisti

Trable má i Elizabeth Blacková, jež v hodně drsném příběhu Johna Harta pracuje už třináct let jako policistka v jednom městě v Severní Karolíně. Podařilo se jí osvobodit osmnáctiletou dívku, jenže při tom zastřelila její dva trýznitele. A jelikož se v jejich tělech našlo celkem osmnáct ran, mnozí ji obviňují z brutality. Ve stejné době byl z vězení propuštěn její bývalý kolega Adrian, odsouzený za vraždu ženy, jejíž tělo se našlo na oltáři jednoho kostela. A pár dnů nato je na stejném oltáři nalezena další mrtvá. Elizabeth jako snad jediná nevěří, že zločin má na svědomí Adrian.

Tíha nenávisti autor: John Hart nakladatel: Vyšehrad překlad: Jindřich Manďák Hodnocení: 80 %

Pochmurná atmosféra severokarolínské krajiny se v Tíze nenávisti mísí s předsudky a s právnickými kličkami – Hart nezapře svou původní profesi advokáta. Dohromady autor vytvořil takovou drastickou melanž, že chvílemi vyrazí dech čtenáři, který se marně pokouší o vlastní dedukce. Jistě, vše se nakonec vyřeší, neboť, jak ví Elizabeth: „Rány se hojí. Když je člověk silný. A když je v právu.“ Což ona, stejně jako Erika z Dívky v ledu, je.