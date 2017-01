KULTURA 2017: Muzikálu se dočká Rocky, Beatles i hity Karla Gotta

Jak je u českých scén zvykem, divák zatím zná program pouze do konce letošní sezony; co nás čeká po letních prázdninách, lze na přelomu roku vyhlížet jen mlhavě. Z podzimní nejistoty vystupuje pouze jeden velký projekt – Rosťa Novák ml. odhalil, že spolu s Miroslavem Krobotem chystá kus, ve kterém se pokusí propojit klasickou činohru s novým cirkusem. V pražských Jatkách 78 se tak potká ansámbl Dejvického divadla s Cirkem La Putyka (více zde). Datum uvedení zatím neznáme, mělo by to být však hned ze začátku příští sezony.

Kati podruhé a potřetí

Ale zpět do té stávající. Brněnská Reduta chystá na začátek února divadelní adaptaci bestselleru Kmeny. Jak se dá na pódium převést objemná kniha podrobně mapující jednotlivé české subkultury, je velkou neznámou; před režisérem Braněm Holičkem každopádně stojí zajímavý úkol. V poslední únorový den zaujme premiéra pražského Divadla v Řeznické. Zdejší komorní scéna chystá kus Sametová noc, který na pozadí sametové revoluce řeší soukromé drama s režimem jdoucího doktora Morávka. Ten si do svého bytu pozval známé na oslavu narozenin, dorazí však pouze jeho milenka a mladý doktor, který rychle převlékl plášť a usiluje o jeho rezignaci. Divácky blízké téma ozvláštní známá herecká jména Miroslava Etzlera a Veroniky Khek Kubařové.

A ještě naposledy k únoru: v prosinci uvedl Činoherní klub poslední hru Martina McDonagha Kati, český divák může brzy pražskou verzi srovnat hned se dvěma regionálními – 10. února kus uvede Jihočeské divadlo, 18. února královéhradecké Klicperovo divadlo.

Tanec Ivy Janžurové

Muzikálovou scénu v březnu v pražském Kongresovém centru obohatí dovezený a do češtiny upravený Rocky v podání zpěváka Kryštofa Michala, v Karlíně pak chystají Čas růží na motivy písní Karla Gotta a Městské divadlo Brno muzikál Bítls, který pro změnu připomene hity liverpoolské čtveřice.

V ten samý měsíc se v pražském Stavovském divadle poprvé představí Lorkova klasika Krvavá svatba v podání dua SKUTR a Divadlo Na Jezerce uvede adaptaci knižního bestselleru Už je tady zas! Oživlého Hitlera si v pražském divadle zahraje Ondřej Kavan.

V dubnu uvede pražské Divadlo na Vinohradech Molierovu klasiku Škola žen, v hlavní roli se předvede Tomáš Pavelka. A na květen pak chystá zajímavý projekt Nová scéna Národního divadla: Daniel Špinar zde spolu se souborem 420PEOPLE připraví novinku Křehkosti, tvé jméno je žena, kde se v pohybovém kusu předvedou Iva Janžurová či Taťjana Medvecká.