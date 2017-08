Jezerku ohrožuje výpadek nájmu. Na černé scénáře Hrušínský nemyslí

Za nejlepší rozhodnutí svého života označuje Jan Hrušínský založení soukromé scény v pražských Nuslích před patnácti lety. Jeho Divadlo Na Jezerce, které letos slavilo úspěchy s odvážným uvedením adaptace literárního bestselleru Už je tady zas! (více zde) a díky výkonu Milana Kňažka získalo Thálii, však nyní z provozních důvodů odkládá plánované premiéry. Konkrétně jde o již chystanou komedii Je úchvatná v režii Jana Hřebejka a inscenaci Saturnin v režii Petra Vacka. „Nechci se tvářit, že je vše v pořádku,“ vysvětluje Hrušínský.

Můžete vysvětlit, co se stalo?

Letos se potýkáme s tím, že nám dlouhodobě neplatí provozovatel divadelní restaurace Na Jezerce nájemné, které je pevnou součástí rozpočtu. Podle platných zákonů muselo divadlo z nájemného, které neobdrželo, uhradit státu v plné výši DPH a za prostory restaurace hradit pravidelně nájem městské části Praha 4. Mnohaměsíční výpadek příjmu je pro scénu natolik závažný, že musíme u dvou zmíněných her jejich uvedení pozastavit.

O divadlo je přece velký zájem.

Ano, o divadlo je sice velký zájem, ale ani letošní dobře rozjetá sezona s cenou Thálie za hru Shylock (více zde) a s mimořádným úspěchem premiéry Už je tady zas! není zárukou, že tu budeme schopni působit i nadále. Ale samozřejmě se o to pokusíme. Divadlo Na Jezerce není dotováno srovnatelně s většinou pražských divadel včetně některých soukromých, ale přesto s nimi už patnáct let drží krok. Náklady hradí z 94 % z privátních zdrojů a z prodeje vstupenek. Nízká vymahatelnost práva bohužel podnikání v Česku značně komplikuje.

Jak tedy postupujete?

Podali jsme tedy trestní oznámení a žalobu o náhradu škody. Dokud se tyto věci nevyřídí a situace se nestabilizuje, nechci se tvářit, že je vše v pořádku, a vytvářet nové inscenace. Tím, že jsme zkoušení přesunuli do první poloviny příštího roku, se vytvořil prostor pro vyřešení nepříjemné situace.

Jaké jsou možné scénáře krize?

Žádné černé scénáře nechci předem vymýšlet. Budou-li diváci na Jezerku chodit v hojném počtu, respektive bude-li většina našich představení vyprodána, věřím, že tím divadlu pomohou a budeme schopni v tvorbě pokračovat jako dosud.

V loňské sezoně jste uvedli jen jednu premiéru, proč sešlo z plánované inscenace, v níž jste se měl objevit spolu s bratrem Rudolfem?

Měl jsem v plánu nastudovat dramatizaci filmového scénáře Marka Johnsona Dej si pohov, kámoši (Grumpy Old Men), což je příběh o dvou stárnoucích pánech, kteří se neustále hádají. Ve filmu je hráli Walter Matthau a Jack Lemmon. Už jsme měli zajištěna autorská práva, ale Jiřímu Menzelovi se filmový scénář, ze kterého hra měla vycházet, nelíbil, a proto jsme od záměru upustili. S bráchou jsme domluveni, že budeme pokračovat v hledání jiného námětu. Až jej budeme mít, tak se do toho pustíme a věřím, že i s Jiřím Menzelem.

Poslední dobou jste do repertoáru zařadili náročnější kusy, vedle zmíněného Už je tady zas! i Thálií oceněného Shylocka. Plánujete v tomto trendu pokračovat?

Rozhodně v tomto trendu hodláme pokračovat, dokud to bude třeba. Po dvou vážnějších kusech ale chceme nasadit několik inteligentních a kvalitních komedií. Vedle zmíněných titulů máme od Jiřího Suchého práva na Dobře placenou procházku, kterou zde nastuduje režisér Miroslav Hanuš. Na moji objednávku vzniká pro divadlo původní česká hra k padesátému výročí srpnové okupace z roku 1968. Drsná tragikomedie o pohnutém období našich novodobých dějin by měla varovat před nebezpečím, které, jak se zdá, Evropu stále ještě úplně neopustilo.

Jak na kusy, které nejsou čistě oddechové, diváci reagují?

Velký rozdíl v prodeji vstupenek mezi vážnými kusy a komediemi na Jezerce není. Jedinou výjimkou je hra Poslední aristokratka (recenze zde), která bývá vyprodána vždy okamžitě po zahájení předprodeje na celý měsíc dopředu. Diváci, kteří si naše divadlo oblíbili, chodí rádi i na hry s vážnějším tématem. Třeba Petrolejové lampy jsme hráli více než osm let. Dokonce bych řekl, že například inscenace o Hitlerovi Už je tady zas! v mnohém některé komedie překonává. Třeba u Shylocka i u Hitlera diváci reagují spontánně a bouřlivě a na závěr většinou tleskají vestoje.

Čím to je, že má Shylock takový úspěch?

Díky politické situaci v naší zemi, kdy někteří čelní představitelé země otáčejí kormidlo stále častěji a nepokrytě směrem na východ, nedodržují základní demokratická pravidla a ignorují naše evropské spojence, diváci začínají reagovat podobně, jako jsme byli zvyklí před listopadem 1989. Hledají politické souvislosti a odměňují je potlesky na otevřené scéně. Současný prezident a někteří další vrcholní představitelé státu jsou pro satiru v divadle učiněným požehnáním. Pro svobodu a demokracii v naší zemi už bohužel méně.

Jaké máte další divadelní plány? Koho či co byste rád na své scéně viděl?

Mým jediným plánem a základní ctižádostí je udržet kvalitu Divadla Na Jezerce. Ve chvíli, kdy bych tomuto záměru nemohl dostát, ať už z nedostatku financí, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, divadlo bych na Jezerce přestal provozovat.

