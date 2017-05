RECENZE: Pobaví stejně i v Praze? Berlínská tma Depeche Mode sluší

Fanoušci slavné kapely v černém si v kinech během jediného večera budou moci připomenout turné k desce Delta Machine, s nímž se Depeche Mode v červenci 2013 stavili i v Praze. A vlastně si ho můžou užít i víc. Protože u nás Depeche Mode tradičně vystupují v pražském Edenu na stadionu, kde stejně tradičně vládne policejní hodina, takže se většina show odehraje za světla.

Zato koncertní snímek Depeche Mode: Live in Berlin sleduje listopadové vystoupení v berlínské hale O2 World (dnes Mercedes-Benz Arena), takže od začátku po celé dvě hodiny pomáhají budovat atmosféru i bohaté vizuální efekty.

Jinak se ovšem záznam sestřihaný ze dvou po sobě jdoucích koncertů nijak zásadně neliší od toho, co mohli zažít návštěvníci na některé ze sto sedmi zastávek světového turné. Kamera diváky nejdříve rychle provede posledními okamžiky v zákulisí a pak už Depeche Mode startují show písněmi Welcome to My World a Angel z desky Delta Machine.

Následuje mix skladeb napříč historií kapely, přičemž čím prověřenější hit, tím více publikum bouří, ale Davu Gahanovi se daří lidi v prvních řadách roztleskávat v podstatě od začátku. Zhruba od poloviny koncertu potom atmosféra dostoupí vrcholu. Kapela to začne do publika nemilosrdně valit skladbami Soothe My Soul a A Pain That I’m Used To a během dávné písně A Question of Time se pod pódiem regulérně skáče s rukama vysoko nad hlavou. Ke konci už dav fanoušků pospolitě zpívá. Největší nadšení samozřejmě vyvolal Personal Jesus a také možná fakt, že se na písničku Gahan svlékl do půli těla.

Depeche Mode: Live in Berlin VB, 2014, 130 min Režie: Anton Corbijn Hrají: David Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Christian Eigner Hodnocení­: 75 %

To vše je ze záznamu dobře patrné, hned se pozná, že režie se chopil Anton Corbijn, který má s Depeche Mode dlouholetý vztah a kapelu má za tu dobu, kdy ji fotí a točí jí klipy, takříkajíc v oku.

Zážitek v kinech je tedy pro fanoušky téměř jistě zaručený. Otázkou je, jestli se ti, kteří mají vstupenky na pražský koncert, jenž se bude konat 24. května opět v Edenu, zbytečně nenamlsají podívané, která se jim za tři týdny před západem slunce zcela jistě nenaskytne. Ať už budou hudebníci hrát sebelépe.

Ale pražský koncert je beztak vyprodaný a oddaní příznivci si nenechají ujít příležitost oddat se své milované kapele. A snímek Depeche Mode: Live in Berlin je nezklame.