PORTRÉT: Debbie, Carrie a Billie. Po hvězdné matce i dceři zůstává vnučka

„Nejdříve jí říkali dcera Kathy ze Zpívání v dešti, teď zase říkají mně matka princezny Leii,“ shrnula Reynoldsová trefně svou i dceřinu kariéru. Obě těžce překonávaly kletbu jedné rané role – matka hrála v muzikálu s Genem Kellym, když jí bylo šestnáct, dcera se ve Hvězdných válkách proslavila ve svých jednadvaceti.

Obě byly drobné – matka měřila 157, dcera 155 centimetrů. Obě měly soukromé trable. Matka musela po osobním bankrotu rozprodat svou sbírku pamětních předmětů z filmového muzea, jež zakládala, dcera si prošla érou drog i alkoholu.

Složité vztahy

Obě dostávaly nominace – matka dokonce jednu oscarovou, za muzikál Nepotopitelná Molly Brownová, ale kromě čestných cen nevyhrávaly. A oběma se nedařily partnerské vztahy.

Reynoldsová byla vdaná třikrát, vždy to skončilo rozvodem. Její první muž Eddie Fisher, s nímž měla vedle Carrie i syna Todda, odešel, když byly dceři dva roky: za kamarádkou své ženy, rovněž herečkou Elizabeth Taylorovou. Když se pak sokyně po letech potkaly při natáčení televizní komedie Tři staré grácie, řekla prý Taylorová: Hodně ti dlužím. „Dojala mě, až jsem měla knedlík v krku,“ líčila Reynoldsová.

Fisherová se vdala jen jednou, za zpěváka Paula Simona, ovšem manželství trvalo pár měsíců. Osm let po rozvodu zkusili své soužití oživit, ale marně, a otce své dcery, filmového agenta Bryana Lourda, si Fisherová nikdy nevzala.

Pouto mezi matkou a dcerou bylo zjevně nebývale úzké – nejen proto, že bydlely hned vedle sebe a že Carrie Fisherová učinila první kroky po jevišti právě po boku Reynoldsové v muzikálu Irene.

„Vždy jsem chtěla dělat totéž co maminka: oblékat si všechny ty krásné šaty, střílet zlosyny, padat do bláta. Nic jiného pro mě nepřipadalo v úvahu,“ líčila Fisherová. A loni zase Reynoldsová litovala dceru kvůli návratu do role princezny Leii ve filmu Star Wars: Síla se probouzí: „Je ohromně nadšená, ale musela držet dietu, chudinka shodila skoro dvacet kilo.“

Štafetu přebírá vnučka

Billie Lourdová, dcera Carrie Fisherové a vnučka Debbie Reynoldsové

Matku ke stáru živila hlavně televize, dceru psaní – do dlouhého seznamu rolí, jež jí unikly, spadají tituly od Batmana po Pretty Woman. Naposled se sešly v dokumentu Zářivá světla, který po letošní premiéře v Cannes uvede HBO (více zde). Dvougenerační rodinný portrét je podle kritiků „vzhledem k okolnostem až příliš vtipný, upřímný a otevřený“.

Dcera zemřela v 60 letech, matka den poté v 84 letech. Štafetu přebírá vnučka Billie Lourdová, obsazená i do příští epizody Star Wars.