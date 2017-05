RECENZE: Debbi jde vstříc masám a přitom neslevuje z kvality

Nemalý podíl na tom jistě má producent Dušan Neuwerth, který vzal desítku písní od velmi rozličných autorů a dal jim ucelenou podobu, která snese srovnání se světovou tvorbou.

Break Autor: Debbi Hodnocení­: 80 %

Autorsky se totiž na desce podílela nejen slovenská zpěvačka Jana Kirschner, která pro Debbi píše už tradičně, ale třeba i mladý písničkář Jakub Ondra nebo Filip Rácz ze skupiny Fiha, rovněž zástupce mladší generace, který spolupracoval například s Václavem Neckářem. Celkem Neuwerth s Debbi vybírali z většího množství písní a dá se bez přehánění říct, že žádná vata se do finální kolekce songů nedostala.

Že je Debbi skvělá a hlavně osobitá zpěvačka, bylo zřejmé už z jejích dřívějších desek. Break je ovšem dospělejší po všech stránkách. Neuwerth přichystal ryze současný zvuk, na jaký jsme zvyklí z velkých zahraničních produkcí (úvodní In the Middle of a Song zní jako vytažená z desky Robbieho Williamse). Ovšem včetně toho, že nejde o čistou elektroniku, ale důležitou roli tu hrají živé nástroje včetně bicích. A to je, málo naplat, pořád kořením hudby, která chce pořádně zarezonovat.

Obal desky Break

Většina písní na desce je dospělý a plnokrevný pop, ale naštěstí to neznamená, že by jednotlivé skladby byly udělané podle jednoho mustru. To by při autorském rozptylu ostatně nejspíš ani nešlo. Filip Rácz přispěl písní Shoot Me, která jako by dávala vzpomenout na nejsilnější období Cher. Save Me z pera Jany Kirschner je odlehčená a přitom svižná skladba založená na elektrickém pianu a One More Chance, kterou napsal Jiří Hradil, desku zakončuje jako ryzí klavírní balada.

Debbi přišla s nahrávkou, která je přístupná mainstreamu a přitom neslevuje z nároků na kvalitu. A toho není jednoduché dosáhnout.