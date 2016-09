David Koller zazní osmkrát jinak. Škoda, že v coverech zaostáváme, říká

Celá akce vyvrcholí už příští pátek 16. září společným koncertem Kollera a pěti z celkem osmi zapojených interpretů včetně kapel Android Asteroid a Hentai Corporation či rapera Kata.

Následně se uskuteční ještě série koncertů v regionech, tam už však vystoupí pouze Koller a vždy další dvě tělesa. „Udělat v podstatě festival není zas taková sranda. Ale nějak se to rozjíždí, třeba se to přetaví i do příštího roku. To bychom ostatně chtěli zahrát i na Slovensku. Uvidíme,“ připouští David Koller. Například Kato přiznává, že na koncerty mimo Prahu už prostě nenašel čas.

Hudebníci se shodují, že v Česku se coververzím příliš nedaří. „Vím, že existují revivalové kapely, ale já na ně nechodím, takže jsem českých coververzí moc neslyšel,“ přiznává Koller. „Ačkoliv na Praze-západ operuje taková tancovačková kapela chlápků ve věku osmdesát plus, to mi kamarád ukazoval na videu. Když hrajou Černé anděly, tak je to docela zábavné.“

„Průměrný song ve světě má stovky coverů, ale to u nás opravdu nefrčí. Přitom tady je obrovská youtubová komunita. A když uděláte dobrou předělávku, tak ji i původní interpret bude rád sdílet. Takže je škoda, že v tom zaostáváme,“ myslí si Ben Cristovao.

Ten si k přepracování vybral titulní skladbu z Kollerovy desky Nic není nastálo, líbila se především jeho producentům, kteří s ním na coveru spolupracovali. A se zapojením do projektu neváhal. „Jak jsem se dozvěděl, o co jde, věděl jsem, že do toho chci jít. Jsem sice rok pozadu s vlastním albem, ale tohle je pro mě příležitost. Když mě osloví legenda české hudby, tak je to pocta. Kolikrát se vám to poštěstí?“ říká Cristovao.

„Přemýšlel jsem, kdo se mi líbí a koho bych oslovil. Nechtěl jsem brát lidi, kteří jsou vyloženě etablovaní,“ přibližuje výběr spolupracovníků Koller. „Pár jich samozřejmě odmítlo, ale spíš kvůli vytížení. Čím je člověk dál, tím má míň času dělat něco bokem. Já taky dostávám spoustu nabídek. A kdybych bral všechno, nedělal bych nic jiného.“

Každý z účastníků projektu dostal naprosto volnou ruku v tom, jakou píseň si vybere, a hlavně co s ní provede. „Dostali všechna alba od Jasný páky přes Pusu až po mé sólové desky. A jsem fascinovaný, jak je to ve výsledku pestré a kolik si dali práce, aby do mých písniček dostali sami sebe. Někdy si říkám – jak na to ten člověk mohl přijít,“ pochvaluje si Koller.

Originálně pojal píseň Aha raper Kato z Prago Union, který už předělával píseň Mňágy a Žďorp na obdobném projektu nazvaném Dáreček. „Myslel jsem si, že do Sedí, pije by šel napsat text a la Prago Union. Jenže mi to připadalo až příliš jednoduché, a navíc písnička nebyla z těch, co by se mi vyloženě líbily. Vzal jsem tedy song, který jsem považoval za skvělý, a s citem ho předělal,“ vypráví Kato. Tedy, s citem... Z původních slok tam není ani slovo. „Text je můj vlastní, ani pořádně nevím, co se tam původně zpívá. Ale ať dělám, co dělám, vycházím z potřeb té písničky,“ vysvětluje.