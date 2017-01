RECENZE: Na rozdíl od Bowieho dokáže film o jeho výstavě nudit

Skalní fanoušci i rok po jeho odchodu stále truchlí. Pokud to někomu připadá divné, měl by obětovat těch sto minut času. Snímek s názvem David Bowie je... nezasvěceným vysvětlí, proč byl britský hudebník génius. Bohužel hrozí hřích, jehož by se zpěvák nikdy nedopustil. Občasná nuda.