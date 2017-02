Colours uvítají britského písničkáře, jenž obdivuje Hendrixe i Nirvanu

Michael Kiwanuka už na škole budil pozornost s kytarou a obdivem k Bobu Dylanovi, Nirvaně nebo Jimi Hendrixovi a namísto očekávaného r’n’b spolužákům na večírku zahrál Tears in Heaven od Erica Claptona. S debutem Home Again dosáhl v roce 2012 vrcholu britské hitparády, získal nominaci na Mercury Prize, předskakoval na turné Adele a do studia ho pozval Kanye West.

Umělecké a osobní strádání při natáčením druhého alba Hate & Love rozptýlil s pomocí amerického producenta Dangera Mouse. Kreativně na něm přesáhl hranice běžného soulu a i přes jeho hořkosladký a melancholický podtón si po právu řekl o dvě nominace na Brit Awards a Mercury Prize.

King Creosote, občanským jménem Kenny Anderson, pochází ze skotského hrabství Fife spjatého s přírodou, která jeho tvorbu nadevše inspiruje a ovlivňuje od samého začátku. Nejvíc se proslavil v roce 2011 s albem Diamond Mine.

Po čtyřech letech se do Ostravy vrátí Sam Lee, v současnosti nejzářivější hvězda moderního anglického folku. Vynikající hudebníci z jeho doprovodné kapely vlastně nemají s folkem nic společného. Přicházejí z jazzové, klasické a experimentální rockové scény. „Chci dělat hudbu pro lidi, kteří předtím folk nikdy neslyšeli, uvést ho v docela nové podobě a zpochybnit to, co si pod ním dosud představovali,“ tvrdí Sam Lee.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava se koná od 19. do 22. července opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Laura Mvula, Benjamin Clementine, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.