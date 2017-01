Jamiroquai roztančí Ostravu, kapela je dalším tahákem letošních Colours

„Obnovení Jamiroquai se svým frontmanem Jay Kayem přijedou do Ostravy s čerstvou ‚kosmickou‘ energií. Předvedou svoji strhující taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra,” láká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Jamiroquai od svého vzniku v roce 1992 získali prestižní cenu Grammy, zvítězli v MTV Video Music Awards a Mobo Awards, na svém kontě mají mnoho nominací na Brit Awards, prodali desítky milionů alb, trhali rekordy v hitparádách, roztančili obří festivaly i největší světové koncertní haly.

Jako průkopníci „future funku“ se rychle prosadili po celém světě a stala se z nich jedna z nejúspěšnějších globálních kapel. Od vydání debutového alba Emergency on Planet Earth v roce 1993 dotáhli do dokonalosti to, jak chápat moderní pop, a svým pojetím ovlivnili řadu dnešních velkých jmen.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava se od 19. do 22. července opět koná v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic a Jamiroquai v programu doplňují taková jména jako Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji na webu festivalu a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 290 korun platí na limitované množství pěti tisíc kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.