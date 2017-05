Knižní bestseller už neznamená jen Michala Viewegha či severské krimi

V českém knižním světě se dá bestseller neboli nejprodávanější kniha charakterizovat celkem jednoduše. Podle Marcely Turečkové ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se dá o bestselleru v případě zahraničních autorů mluvit ve chvíli, kdy se knihy prodá více než deset tisíc výtisků. Pokud jde o české autory, stačí na to pouze polovina, tedy pět tisíc.

Velmi čerstvě však tyto představy rozboural spisovatel a dramatik Patrik Hartl, jehož kniha Okamžiky štěstí, která vyšla loni na podzim, se stala Českým bestsellerem roku 2016 (více zde). Prodalo se jí přes sto tisíc výtisků, což je v současné chvíli v české literatuře celkem unikátní jev. Kdo by si tak myslel, že rekordy dokáže lámat jen Michal Viewegh, je na omylu. Hartla zmiňuje jako úspěšného autora, který se pravidelně objevuje v první desítce nejprodávanějších knih SČKN, také Turečková a připomíná ještě Zdeňka Svěráka, který se svými povídkami také pravidelně boduje. Naposledy se tak stalo s titulem Na strništi bos.

Seveřané vládnou Čechům

Nikoho asi nepřekvapí, že největším trendem mezi současnými bestsellery jsou severské detektivky. Od doby, kdy se na českém knižním trhu objevila kniha Muži, kteří nenávidí ženy od Stiega Larssona, už sice uběhlo téměř deset let, lidi však žánr stále baví. Jeho opravdovou hvězdou, alespoň v Česku, však není Larsson, ale Jo Nesbo. „Nesbo naprosto bourá žebříček prodejnosti a pravidelně se do něj se svými knihami dostává,“ říká Turečková o autorovi, kterému ve čtvrtek vyšel nový román Žízeň.

A jak se vlastně ke knihám s bestsellerovým potenciálem stavějí sami nakladatelé? Je pro ně při vydávání důležité, zda má kniha bestsellerový potenciál? „Otázkou je, co se bestsellerovým potenciálem myslí. Pokud je tím míněn nějaký populární žánrový trend, jako byly třeba skandinávské detektivky nebo psychologické thrillery s nedůvěryhodnými vypravěči, pak jsme se v Pasece naučili, že mnohem lepší než naskakovat na rozjeté vlny je tyto trendy vytvářet a definovat,“ říká šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček.

„Zajímá nás svět, ve kterém žijeme, a vydáváme takové tituly, které tento zájem odrážejí a které chceme sami číst. Sázíme na kvalitu a originalitu. Takové knížky vás totiž nezklamou, ani když se bestsellery v tom primárním významu nestanou,“ vysvětluje dál.

Podobně na věc nahlíží i obchodní a marketingový ředitel společnosti Albatros Media, pod kterou mimo jiné spadají nakladatelství XYZ, Motto, BizBooks nebo Plus: „Vydáváme přes tisíc novinek ročně a potenciál bestselleru má menší část z nich. Nejen bestsellery živ je nakladatel. Samozřejmě aktivně vyhledáváme tituly, které mají bestsellerový potenciál, vyjádřený prodeji v zahraničí, počty zemí, kam byla prodána práva, či hodnocením médií i čtenářů.“

Samostatný vesmír mezi bestsellery tvoří dětské knihy. Mluví o tom i odbornice na dětskou literaturu Jana Čeňková, která říká, že se bestsellery v literatuře pro děti a mládež obtížně stanovují po Harrym Potterovi. „Pokud vím, ovlivňují je v české tvorbě ocenění v soutěžích i zařazení do katalogu Nejlepší knihy dětem. Ale i tak se obtížně dají předpovídat. Například posledním bestsellerem byl titul, oceněný i Literou, Proč obrazy nemají názvy Ondřeje Horáka s ilustracemi Jiřího Franty. Najednou ve světě již dávno poznaná zkušenost dovedla rodiče, prarodiče kupovat si tento titul, který je uvede do hájemství výtvarného umění a galerií. Také propojení s filmem velice funguje a stejně tak laskavý a inteligentní humor,“ říká.

Hlavně aby se kniha líbila mně

Sami autoři však přiznávají, že na případný prodejní potenciál příliš nemyslí. V rozhovoru pro iDNES.cz to potvrdila i autorka Bridget Jonesové Helen Fieldingová, která zmínila, že je pro ni prvotní hlavně to, aby se kniha líbila jí, a pokud se pak líbí i ostatním, je jenom ráda (rozhovor zde). Z úst autorky jednoho z největších bestsellerů poslední doby to může případným aspirantům na literární úspěch naznačit mnohé.

A pokud by ani to nestačilo, přijde letos na podzim nakladatelství XYZ s knihou Bestseller Code, která nese podtitul Anatomie blockbusterového (tedy hitového) románu. Její autoři Jodie Archerová a Matthew L. Jockers s ní slaví úspěch po celém světě. Nejde totiž o nudnou literární teorii, ale spíše návod, jak žít, jaké zážitky si nenechat ujít a jak vnímat své okolí, aby byl poté čtenář schopen stát se kvalitním a hlavně prodávaným spisovatelem.

Na závěr je vhodné zmínit, že bestsellery se dnes čím dál častěji stávají i tituly odlišných a nedávno ještě nezvyklých žánrů. Jsou jimi antistresové omalovánky, knižní vydání zápisků úspěšných blogerů a v poslední době také hereček.