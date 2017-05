Nečekaně zemřel Chris Cornell, hlas Soundgarden a Audioslave

Americký zpěvák zemřel ve středu večer v Detroitu, jak informuje agentura AP. Jeho smrt prý byla náhlá a neočekávaná a zanechala rodinu v šoku. Lékaři příčinu úmrtí zjišťují.

Cornell spoluzakládal kapelu Soundgarden v roce 1984 v Seattlu. Skupina se celosvětově proslavila o deset let později albem Superunknown, ze kterého pochází ikonická balada Black Hole Sun. Cornell je tak vedle Kurta Cobaina či Eddieho Veddera považován za jednu z ústředních postav žánru grunge, který se začátkem 90. let ze Seattlu rozšířil do celého světa a zahájil novou éru rockové hudby.

Cornell na přelomu tisíciletí působil ještě v superkapele Audioslave a vydal několik sólových nahrávek. S vlastní tvorbou se zastavil i u nás, v roce 2009 vystoupil v klubu Roxy