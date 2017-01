VIDEO: Není nám do pláče, vzkazují Chinaski se singlem z chystané desky

„Do skladby Není nám do pláče jsme promítli naše zkušenosti čtyřicátníků, že některé věci nejsou jako ve dvaceti, ale že se i dál máme skvěle. O tom to celé je,“ říká frontman kapely Michal Malátný o písničce, ve které cituje největší kapelové hity.



Skladbu Není nám do pláče vybral pro start hlavní producent alba Greg Haver, který stojí i za poslední nahrávkou Chinaski Rockfield. Ta kapele přinesla tři velké rádiové hity a řadu ocenění včetně Anděla za Skupinu roku.

Muzikanti s Haverem už od loňského roku trávili čas nahráváním a skládáním v Austrálii (kde vznikla i skladba Není nám do pláče), v londýnských Dean Street Studios nebo aktuálně na Novém Zélandu.

„Našli jsme producenta, který má naši stoprocentní důvěru. Dřív jsme pořád seděli ve studiu a všichni do toho mluvili. Kdežto teď má Greg poslední slovo a zatím to funguje,“ doplňuje Malátný s tím, že tentokrát do týmu přibrali i dalšího producenta Stefana Skarbeka, za kterým se vydali na podzim nahrávat do kalifornské pouště.

Zároveň Chinaski spouštějí předprodej vstupenek na podzimní turné, které začne 24. října v Ostravě a skončí 16. listopadu v pražské O 2 areně. Mezitím postupně dorazí i do Brna, Hradce Králové, Českých Budějovic, Zlína, Jihlavy a Liberce.

Vstupenky jsou od pondělí k dostání v síti TicketLIVE. Kapela už na podzim avizovala, že do té doby nebude koncertovat a nevystoupí ani na letních festivalech.