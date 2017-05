PŘÍMÝ PŘENOS: Chinaski hrají na střeše Rádia Impuls

Začátkem května vyšla kapele nová deska nazvaná Není nám do pláče. Chinaski ji stejně jako předchozí oceňovaný počin Rockfield natáčeli v zahraničních studiích pod dohledem producenta Grega Havera.

„Zázrak znovuzrození, který Rockfield zdánlivě upadající kapele přinesl, se nyní neopakuje, jednoduše proto, že to Chinaski nepotřebují. Díky poslední desce chytili takový švunk, že z něj můžou těžit dodnes,“ psali jsme v recenzi nové desky (čtěte zde).

Songy z nové desky, které zatím v rádiích prezentuje třeba singl Venku je na nule, večer jistě zazní taktéž.

Pozvánka na večerní přenos koncertu

Podle hudebního publicisty Josefa Vlčka může být koncert na střeše Rádia Impuls přátelským vyznáním lásky k Beatles, kteří se při posledním veřejném vystoupení na střeše Abbey Road v lednu 1969 vrátili k nejprostším, nejjednodušším písničkám.

„Chinaski měli krizi kolem roku 2010, to bylo takové slabší období, to nejlepší měli samozřejmě v letech tak 1999 až 2005, to opravdu sypali jeden hit za druhým, teď je to takové střední období,“ zhodnotil Vlček v Kauze dne Rádia Impuls.