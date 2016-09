Český mejdan v O2 areně uvítá i Gotta, David si pozve Sagvana Tofiho

Gott na koncertu v pražské O 2 areně zazpívá píseň Země vstává, kterou napsali Michal David a Lou Fanánek Hagen a kterou nedávno právě na Impulsu premiérově uvedl.

„Rádio Impuls mě požádalo, abych uzavřel Český mejdan sólově touto písní. Je to pro mě pocta a já slibuji, že budu hodně cvičit. A když mě nechají zazpívat víc písní, s velkou radostí zazpívám,“ slíbil v rozhlasovém rozhovoru zpěvák, který se po chemoterapii postupně vrací na koncertní pódia.

Začátkem září už jako host vystoupil na narozeninové show Hany Zagorové. Před Českým mejdanem si Gott ještě na 10. října naplánoval komorněji pojatý koncert v pražské Malostranské besedě.

Český mejdan bude rozdělený do tří žánrových bloků. V 18:30 jej odstarují kapely Jelen, No Name a Chinaski jako zástupci aktuální hudební generace. Následný dvouhodinový blok připomene hity 80. a 90. let s Daliborem Jandou, Miro Žbirkou, Jankem Ledeckým, Ilonou Csákovou či Vašo Patejdlem.

Závěr večera, který skončí kolem půl dvanácté, bude patřit Michalu Davidovi a jeho hostům, mezi nimiž nebudou chybět Leona Machálková nebo Sagvan Tofi.

Vstupenky jsou stále v prodeji v síti Ticketportal, a to jak na plochu ke stání, tak na tribuny. Otázkou zůstává, jak bude řešená scéna celé show. Pořadatelé totiž poněkud netradičně nabízejí lístky i za pódiem.