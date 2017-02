Nominaci na Cenu kritiky má Stanislav Majer, kontroverzní Bobříci i Dejvické

Nominace na Ceny divadelní kritiky 2016 NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU

MODROVOUSŮV HRAD / OČEKÁVÁNÍ, režie David Radok, Národní divadlo Brno ve spolupráci s GöteborgsOperan

VZKŘÍŠENÍ, režie Michal Vajdička, Dejvické divadlo

OLGA (HORRORY Z HRÁDEČKU), režie Martina Schlegelová, Divadlo Letí - VILA Štvanice ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU

HANA TOMÁŠ BRIEŠŤANSKÁ (jako ŠTĚPKA KILIÁNOVÁ, Petrolejové lampy, Národní divadlo Brno)

TEREZA HOFOVÁ (solo, Skugga Baldur, Studio Hrdinů)

PAVLÍNA ŠTORKOVÁ (jako OLGA, Olga /Horrory z Hrádečku/, Divadlo Letí - VILA Štvanice)

LUCIE TRMÍKOVÁ (jako HEDA TESMANOVÁ, Heda Gablerová, Divadlo v Dlouhé) MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU

MICHAL KERN (jako PUK, Sen čarovné noci, Národní divadlo Praha)

NORBERT LICHÝ (jako KAREL-ROMAN KOPFRKINGL, Spalovač mrtvol, Divadlo Petra Bezruče)

STANISLAV MAJER (solo, Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny, Studio Hrdinů) DIVADLO ROKU

DIVADLO V DLOUHÉ

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO - OPERA NEJLEPŠÍ POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA ROKU

TOMÁŠ DIANIŠKA: MLČENÍ BOBŘÍKŮ (Divadlo pod Palmovkou, režie Jan Frič)

DAVID DOUBT: VZKŘÍŠENÍ (Dejvické divadlo, režie Michal Vajdička)

ANNA SAAVEDRA: OLGA (HORRORY Z HRÁDEČKU) (Divadlo Letí ve VILA Štvanice, režie Martina Schlegelová) SCÉNOGRAFIE ROKU

LUKÁŠ BRYCHTA, ŠTĚPÁN TRETIAG, TEREZA GSÖLLHOFEROVÁ, EVA JUSTICHOVÁ, NATÁLIE RAJNIŠOVÁ (scénografie pro Pomezí, režie L.Brychta a Š.Tretiag)

BARBORA JAKŮBKOVÁ (výprava pro Čechy leží u moře, režie Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec)

JAKUB KOPECKÝ (scéna pro Pěna dní, režie a adaptace SKUTR, Klicperovo divadlo Hradec Králové) HUDBA ROKU

ALEŠ BŘEZINA (Liduschka /Baarová/, režie Roman Meluzín, Divadlo J.K.Tyla Plzeň)

MICHAL NEJTEK (Constellations I. Before I Say Yes, koncept a režie Petr Boháč, Spitfire Company & Orchestr Berg)

JIŘÍ VYŠOHLÍD (O bílé lani, režie Jakub Vašíček, Divadlo Drak Hradec Králové) TALENT ROKU

JIŘÍ BÖHM (herec)

TOMÁŠ DIANIŠKA (autor, režisér)

DANIEL KREJČÍK (herec) V neoceňované kategorii „největší zážitek ze zahraničního divadla“ se na prvním místě v anketě umístil: Shakespearův Hamlet, režie Thomas Ostermeier, Schaubühne am Lehniner Platz (Berlín, Německo) – uvedeno na Pražském divadelním festivale německého jazyka.