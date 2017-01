Ceny filmové kritiky ovládla Hepnarová, hercem roku je Miroslav Hanuš

Vítězové Film

Rodinný film

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš Herečka

Michalina Olszańska

Michalina Olszańska Režie

Tomáš Weinreb, Petr Kazda (Já, Olga Hepnarová)

Normální autistický film

Normální autistický film Mimo kino

Pustina

Pustina Objev roku

Tomáš Weinreb, Petr Kazda (Já, Olga Hepnarová)

Adam Sikora (Já, Olga Hepnarová)

Snímkem roku podle tuzemských filmových kritiků se stal Rodinný film. Jeho scenárista a režisér Olmo Omerzu si odnesl také cenu za scénář. Tím ovšem jeho vítězné tažení skončilo a co do celkového počtu sesbíraných ocenění u kritiků nejlépe dopadlo drama Já, Olga Hepnarová.



Nejlepší herečkou je podle kritiků Polka Michalina Olszańska, která českou vražedkyni ztvárnila. Olszańska promluvila anglicky a poděkovala českým herečkám, které hlavní postavu v dramatu nadabovaly. Také cena pro objev roku připadla filmu Já, Olga Hepnarová, respektive jeho tvůrcům Tomáši Weinrebovi a Petru Kazdovi. Oba si došli také pro cenu za nejlepší režii.

Mužské herecké ocenění putovalo za roli ve filmu Nikdy nejsme sami k Miroslavu Hanušovi. „Kdo to je, ta česká filmová kritika? říkal jsem si. Představil jsem si, že je to krásná žena, která mě potkala na ulici a políbila mě. Děkuji za ten polibek a kdybychom se více nesetkali, bylo to krásné,“ řekl ve své řeči.

Cenu pro nejlepší dokument získal Miroslav Janek za svůj Normální autistický film. Nejlepším počinem kategorie Mimo kino se stal televizní seriál Pustina. Polský kameraman Adam Sikora si přišel pro cenu za audiovizuální podobu filmu Já, Olga Hepnarová. „Je to můj druhý film v Česku a druhá cena,“ děkoval kritikům.

Moderátoři Jana Plodková a Jiří Havelka vedli večer v lehce hravém sporu o práva žen, Plodková si proto na jeviště přinesla i žehlicí prkno, o které se následně s kolegou podělila.

Loni přišlo do tuzemských kin více než 15 milionů diváků, na české filmy z toho připadla asi třetina. Nejvíce se chodilo na mikulášskou pohádku Jiřího Stracha Anděl Páně 2.