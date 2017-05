Ceny Anděl zválcovala Lenny, Síň slávy doplnila Věra Špinarová

Dlouho to vypadalo, že se Andělé letos vůbec neuskuteční, nakonec to dopadlo kompromisem. Místo honosného divadla či opery hostil předávání cen za loňský rok klub Lucerna Music Bar. Ceremoniál se tedy konal v ryze muzikantském prostředí.

Ceny Anděl za rok 2016 Album

Lenny (Hearts)

Lenny (Hearts) Skladba

Lenny (Hell.o)

Lenny (Hell.o) Skupina

Jelen (Vlčí srdce)

Jelen (Vlčí srdce) Zpěvák

Thom Artway (Hedgehog)

Thom Artway (Hedgehog) Zpěvačka

Lenny (Hearts)

Lenny (Hearts) Objev

Thom Artway (Hedgehog)

Thom Artway (Hedgehog) Videoklip

Lenny (Hell.o)

Lenny (Hell.o) Síň slávy

Věra Špinarová

Věra Špinarová Nejprodávanější album

Karel Gott (40 slavíků)

Dvaadvacetiletá zpěvačka Lenny potvrdila roli favorita ročníku, když se svou deskou Hearts, respektive písní Hell.o pobrala všechny čtyři ceny, na které byla nominovaná. Lenny je tedy podle mínění Akademie populární hudby nejlepší zpěvačkou loňska, autorkou nejlepší desky a skladby a oceněný byl i videoklip k singlu Hell.o, jejž režíroval Tomáš Kasal.

Druhé místo v pomyslné soutěži o absolutní počet andělských sošek získal písničkář Thom Artway, který si se svým albem Hedgehog odnesl cenu jako zpěvák i jako objev roku. S jednou cenou se musela spokojit kapela Jelen.

Ceremoniál v přímém přenosu České televize moderoval Libor Bouček a o hudební program se postarali muzikanti ocenění letos i v minulosti, a to v podobě netradičních duetů.

David Koller zazpíval s Prago Union skladbu Aha, Tomáš Klus s Thomem Artwayem předvedl píseň, kterou Klus vytvořil speciálně pro tento večer. Marta Kubišová vystoupila s Lenny s písní Odvěká žena, tedy coververzí skladby (You Make Me Feel Like) A Natural Woman od Arethy Franklinové a kapela Jelen zazpívala s Debbi česko-anglickou verzi písně Korunou si hodím (Down On The Corner od Creedence Clearwater Revival).

V rámci Andělů se udělují i dvě zvláštní ceny. O vstupu do Síně slávy české populární hudby hlasují akademici, ale z podstaty se vymyká zbylému klání nejnovějších počinů. Letos akademie do Síně slávy uvedla nedávno zesnulou Věru Špinarovou.

O poslední z cen rozhoduje pouze přízeň fanoušků, a to jasně vymezená. Nejprodávanějším albem podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu, která Ceny Anděl vyhlašuje, se loni stala výběrová deska 40 slavíků, kterou vydal Karel Gott. „Děkuji těm, kteří nevypalují moje alba, ale kupují,“ řekl Gott mimo jiné v proslovu.