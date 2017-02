Andělé v ohrožení. Jednání o pořadateli hudebních cen zkrachovala

Ceremoniál hudebních Cen Anděl by se měl konat už za dva měsíce. Do dnešního dne přitom není jasné, kdo a zda vůbec se ujme jeho pořádání a kdo zorganizuje samotné hlasování akademiků. Nejistota zavládla poté, co se pořádání cen vzdal Lešek Wronka.