Čapku, táhni! Když se proti spisovateli jeho milovaný národ obrátil

Čapku, táhni! Dvojsmyslný výkřik doprovází plakáty k blížící se premiéře pražského Divadla Rokoko, kde kolemjdoucí můžou vidět bratry Čapkovy na známé fotografii ze 30. let. Tedy na žertovné momentce z prázdnin ve slovenském Oravském Podzámku, když Karel táhl Josefa v dřevěném vozíku.

Plakát upomíná na sobotní první uvedení autorské hry Čapek, kterou pro Městská divadla pražská připravil zdejší režisér Pavel Khek s dramaturgyní Věrou Maškovou.

Jak slibuje divadlo, inscenace sleduje poslední chvíle života Karla Čapka, kdy s koncem první republiky a v atmosféře blížící se nacistické hrozby musel bojovat se zbabělostí, malostí a nenávistí svého milovaného národa.

„Čím delší čas s Čapkem trávíme, tím více se nám dostává pod kůži, občas vidím nějakého herce, který si čte například Čapkovu korespondenci,“ říká režisér Khek. „Každý divák bude Čapka vnímat jinak, podle toho, kdo ho učil ve škole. Na prostoru dvouhodinové inscenace však nelze ukázat pohledy všech stran, i když se pokoušíme být dobově věrní a jen věci lehce domýšlet, tak samozřejmě jde o naši interpretaci,“ upozorňuje režisér.

V roli předního spisovatele se objeví Jiří Hána, bratra Josefa ztvární Milan Kačmarčík, Olgu Scheinpflugovou si pak zahraje Máša Málková.

Šedesátky

Jak už bývá v Městských divadlech zvykem, premiéru jedné scény následuje premiéra scény druhé. O týden později, 10. června, totiž bude mít v Divadle ABC premiéru kus 60’s aneb Šedesátky.

Opět se tedy diváci podívají do minulosti, tentokrát v režii zdejšího uměleckého šéfa Petra Svojtky. „Na začátku byl nápad zamyslet se nad dobou 60. let, nad tím, co přinášela světu. Co to vlastně bylo za dobu s tím vším kulturně-společenským hnutím, jaké vize nastolovala. A to vše v konfrontaci s dobou dnešní,“ vysvětluje režisér.

„Při přípravě libreta inscenace nám nejvíce šlo o porovnání tehdejších a dnešních nálad,“ dodává. V hlavních rolích komedie, kde zazní hudba Louise Armstronga, Beatles či Davida Bowieho, se představí Hanuš Bor a Veronika Gajerová.

Městská divadla pražská chtějí kusem navázat na linii inscenací Bedřich Smetana: The Greatest Hits či V+W Revue.