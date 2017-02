Film vzniknul podle jedné z hororových povídek Roberta Damona Schnecka. Režie filmu se ujala Stacy Titleová, která už stojí za horory Let the Devil Wear Black nebo Hood of Horror.

Hlavní roli mladíka Elliota, který se snaží sílu Bye Bye Mana oslabit, ztvárnil Douglas Smith, který se loni objevil ve třech epizodách seriálu Vinyl nebo filmuTerminator Genisys.

Do českých kin film zamíří 23. března.