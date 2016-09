Jako Orfeus cestou z podsvětí. Končící Bubeníčkové se ohlížet nechtějí

Týden do premiéry se většinou nese ve znamení stresu a dohánění nedodělků. To se však zjevně netýká bratří Bubeníčkových. „Máme všechno hotové, už to jenom čistíme a projíždíme kvůli kondičce a kvalitě,“ hlásí Jiří Bubeníček z Německa, kde se spolu s bratrem Ottem a režisérským duem SKUTR připravuje na projekt Orfeus. Světově uznávaní sólisté baletu si antickou báji o fenomenálním hudebníkovi vybrali jako látku pro turné, kterým se u nás rozloučí s aktivní kariérou.

„Snažíme se být upřímní k příběhu. Napadlo to režiséra Lukáše Trpišovského. Člověk se nemá ohlížet za minulostí, má koukat do budoucnosti, což prý má souvislost s tím, že končíme,“ uvažuje nad tématem Jiří a připomíná, že právě Orfeus se vydal do podsvětí pro svou milovanou Eurydiku. Při cestě zpět však nedodržel zákaz a ohlédl se, čímž svou lásku ztratil navždy.

Nepoznáte, kdo je kdo

Titulní postavu Orfea si zahrají oba. „Ten charakter se rozděluje. Jeden je reálný, druhý je ten, který na Eurydiku myslí a přitom je s někým jiným. Je to zapletené, že nepoznáte, kdo je kdo,“ přibližuje. Eurydiku ztvární švýcarská tanečnice Anna Herrmannová, herec Csongor Kassai bude něco mezi reálnou a nereálnou bytostí, která příběh spojuje. „Někdy je symbolem otce, někdy staršího Orfea.“

Na scéně dále budou dvě hudebnice, houslistka Annabelle Dugastová a cellistka Terezie Kovalová. Ty mohou dle Bubeníčka taktéž zastupovat charakter Eurydiky či Orfeovy nové přítelkyně.

Mytický Orfeus byl známý jako nejlepší hudebník, který kdy chodil po světě. „Proto jsme tam chtěli mít živou hudbu, symbol té krásy, kterou Orfeus hrál,“ odhaluje Jiří, který s bratrem pro představení vytvořil kompletní choreografii.

Ač bylo téma Orfea zpracováno v baletu či opeře už několikrát, zde jde o zcela nový kus, tvůrci ho připodobňují k hezké, milé a jemné básni. Bubeníčkové spolupracují s duem SKUTR poprvé. „Slyšel jsem o klucích, že jsou talentovaní a hlavně že mladě myslí. Loučíme se s českým obecenstvem, tak jsem chtěl zapojit naše umělce, kteří smýšlejí podobně jako my,“ vysvětluje Jiří, proč na závěr kariéry spojil síly s někým jiným. „A chtěl jsem se podívat, jak pracuje divadelní režisér, a něco se naučit,“ dodává.

Orfeus má premiéru v Olomouci už ve čtvrtek. Pak nastoupí pouť po trase Ostrava, Brno, Bratislava, České Budějovice, Praha a Plzeň. V posledních dvou městech se veřejnosti představí dvakrát. „Přidávala se dvě představení, nyní je jich deset, další už přidávat nebudeme,“ je si jistý Bubeníček. Poslední, desátá repríza bude opět v Praze, na Nové scéně Národního divadla ji natočí ČT v rámci zahájení Zlaté Prahy. Den poté program doplní opět pod hlavičkou festivalu premiéra dva roky připravovaného dokumentu, který o tanečnících točili Jaroslav Bouček a Martin Kubala. „A pak se budu ženit,“ uzavírá Jiří program náročného září.

Další tuzemská šance vidět oba fenomenální tanečníky na pódiu asi jen tak nepřijde. „Chceme toho doopravdy už nechat, třeba já jako choreograf toho mám nyní opravdu hodně. V Čechách to bude oficiálně poslední představení,“ říká Jiří jistě.