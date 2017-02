Brit Awards má posmrtně Bowie, Coldplay vzpomínali na George Michaela

Podle očekávání kraluje i britským hudebním cenám loni zesnulá hvězda David Bowie. Jeho krátce před smrtí vydané a zdařilé album Blackstar je britskou deskou roku a Bowie se podle výročních Brit Awards rovněž stal nejlepším zpěvákem.



Výběr z ocenění Zpěvák

David Bowie

David Bowie Zpěvačka

Emeli Sandé

Emeli Sandé Skupina

The 1975

The 1975 Album

Blackstar (David Bowie)

Blackstar (David Bowie) Objev

Rag’n’Bone Man

Jednu z cen přebíral herec Michael C. Hall, který účinkuje v muzikálu Lazarus, postaveném na Bowieho písních. „Kdyby tu dnes večer Bowie mohl být, pravděpodobně by tu nebyl,“ poznamenal Hall v narážce na fakt, že legendární hudebník podobné ceremoniály nevyhledával.

V ženské kategorii zvítězila skotská zpěvačka Emeli Sandé, jež v loňském roce vydala desku Long Live the Angels.

Trocha pelu prestižních britských cen ulpí i na Praze. Oceněná kapela The 1975 totiž měla ve Foru Karlín hrát toto úterý, ale právě kvůli Brit Awards nakonec posunula termíny turné a zahraje u nás až 26. června, nyní tedy už ověnčená oceněním pro nejlepší britskou skupinu roku.

V kategorii nejlepších mezinárodních umělců uspěli kanadský raper Drake a americká zpěvačka Beyoncé, jež byla favoritkou letošních Grammy, ovšem v Los Angeles ji nakonec porazila Britka Adele. Mezinárodní skupinu roku vyhrálo hiphopové trio A Tribe Called Quest.

Objevem roku se stal písničkář Rory Graham, vystupující pod jménem Rag’n’Bone Man, zároveň si přišel i pro ocenění Critics’ Choice Award.

V rámci ceremoniálu v londýnské O 2 areně vystoupili mimo jiné Ed Sheeran s písněmi Castle on the Hill a Shape of You, Robbie Williams s titulní písní ze své desky The Heavy Entertainment Show, Bruno Mars, Katy Perry či již zmínění The 1975.

Chris Martin z Coldplay se chopil pocty zesnulému Georgi Michaelovi s jeho písní A Different Corner.