„Prokletý“ Braník láká na Vilmu Cibulkovou i duševní choroby s origami

Nově vzniklý soubor, který od podzimu okupuje dlouho uzavřené divadlo v pražském Braníku, do svého repertoáru zařadí činoherní představení s prvky akrobacie. To v divadle předvede skupina akrobatů a fakírů okolo Martina Čumpelíka. „Viděl jsem jejich představení a napadlo mě to koncipovat do divadelního tvaru,“ říká režisér a zároveň i ředitel scény Václav Čížkovský.

„Vzniklo představení, které se žánrově pohybuje mezi komedií, cirkusem a divadlem. Dějem prochází postava komentátora, což je někdo mezi glosátorem a chovancem psychiatrické léčebny; hraje ho Ondřej Lechnýř,“ popisuje režisér netradiční tvar, který si vzal inspiraci i z Lerouxova Fantoma opery. „Je to spíš jen narážka na chlapskou ješitnost než na dílo samé,“ vysvětluje Čížkovský momenty, kdy se Lechnýřova postava jako Fantom opery zjeví.

Akrobatická skupina okolo Čumpelíka se s Branickým divadlem domlouvá i na další spolupráci. „Dá se říci, že u nás vzniká paralelní cirkusový soubor,“ připustil ředitel scény.

Branické divadlo se po letech průtahů spojených s opravami otevřelo na podzim, kdy jej tým okolo Čížkovského dostal na tři roky do nájmu. Navázali tak na loňskou letní produkci, kdy nedaleko v Dominikánském dvoře s úspěchem uváděli komedii Běž za svou ženou, nyní taktéž v repertoáru kamenné scény.

Ve zdejším hereckém souboru, kam vedle jiných například po zavření Divadla Komedie zamířil Jiří Racek, září jedno opravdu velké jméno. Jako svou domovskou scénu si Braník vybrala herečka Vilma Cibulková. „Už hraje v komedii Zázračné cvičení, plánujeme nyní obsazení do dalších inscenací,“ hlásí ředitel. Vedle již zmíněných her má 3. února premiéru inscenace hry Třetí do páru.

Kromě CirkCoolArtu tedy zatím Branické divadlo nabízí komedie. „Tím jsme začali, ale už plánujeme další sezonu, kdy by se na repertoáru měla objevit Gavranova hra Othello z ostrova Susak, plánujeme i spolupráci s francouzskou režisérkou a scénografkou Gillon Brunovou na hře Přízrak,“ odhaluje šéf scény.

Kvůli letitým průtahům se o branické scéně v nadsázce psalo, že je prokletá. „Kdybych se bál, tak do toho nepůjdu. Rozjezd jednoduchý nebyl, diváci se k nám teprve učí chodit,“ připouští Čížkovský.