Bowie je nesmrtelný, i bez plánu. K nedožitým sedmdesátinám vyšla novinka

Čtyřpísňové EP nese název No Plan a obsahuje songy pořízené během nahrávání loňského alba.

Ve skutečnosti jsou nové jenom tři z nich, protože skladba Lazarus vyšla právě na desce Blackstar. Také melancholická balada No Plan, temná pecka s jazzovým nádechem Killing A Little Time a řekněme alternativní rocková When I Met You už se objevily v muzikálu Lazarus, který se v New Yorku hrál od prosince 2015 a jehož premiéra byla poslední šancí vidět Bowieho na veřejnosti.

Dokonalý chameleon

Soundtrack k němu však vyšel až loni v říjnu, a to alespoň u nás poměrně v tichosti. Zmíněné skladby spolu s průřezem hity napříč Bowieho kariérou tu navíc nazpívali herci do muzikálu obsazení a originální nahrávky se krčily až na doprovodném druhém disku.

Takže pro nemalou část posluchačů je aktuální EP skutečně novinkové. Bowie na něm opět prokazuje svoje chameleonství, neboť těžko najít jiné pojítko než autorovu bezbřehou genialitu a schopnost nenuceně překračovat žánry.

Zmiňované skladby v žádném případě neznamenají odpad, který se tak často vyškrabává po smrti umělců, aby si pozůstalí zajistili další příjmy. Pokud třeba v budoucí reedici vyjdou přímo na albu Blackstar jako bonus, nebude to nic proti ničemu. A rovněž jako pravděpodobně definitivní tečka za Bowieho hudební dráhou jsou všechny tři kousky důstojným počinem.

Dnes už víme, že Bowie netočil Blackstar přímo s vidinou svého konce. Deska vznikala zkraje roku 2015, že se nevyléčí, mu lékaři sdělili až v listopadu, uprostřed natáčení klipu k písni Lazarus. Zaznělo to v aktuálním pořadu BBC David Bowie: The Last Five Years.

Televizní dokument, který britská veřejnoprávní stanice odvysílala o víkendu, rovněž přinesl izolované vokální stopy z některých nahrávek jako důkaz o zpěvákově bezbřehém talentu.

V roce, kdy si připomínáme rok od Bowieho úmrtí a v létě rovné půlstoletí od vydání jeho první eponymní desky, je stále radost jeho starou i novou hudbu poslouchat.

S deskou vyšel i videoklip k písni No Plan.