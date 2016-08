VIDEO: Pokračování Blair Witch patří dle BBC mezi očekávané filmy září

Web britské stanice BBC zařadil snímek Adama Wingarda po bok třetího pokračování příběhu o Bridget Jonesové, nepřístupný animák Buchty a klobásy (recenze zde) či dokument Rona Howarda mapující dvouleté koncertní turné Beatles (The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years).

Blair Witch po sedmnácti letech navazuje na původní snímek, první Záhadu Blair Witch natočili Eduardo Sanchez a Daniel Myrick za pouhých 60 tisíc dolarů. Film se stal senzací roku 1999, celosvětově utržil 250 milionů a stal se vlajkovou lodí takzvaného „found-footage“, tedy jako dokument se tvářících filmech postavených na imaginárních nalezených záběrech.

Oproti nepříliš úspěšnému druhému pokračování z roku 2000, které bylo natočeno jako klasický horor, se Wingardova režie opět vrací k tomuto stylu vyprávění. Snímek navazuje i dějově. Zmizelou hrdinku prvního dílu Heather se do hlubokých lesů Marylandu nyní vydává hledat její bratr s partou studentů. Celosvětová premiéra je v plánu na 16. září.