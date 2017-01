Chucka Berryho si zvali na uliční výbor. Big Beatline mapuje roky 65-68

Před rokem vyšla úctyhodná kompilace Beatline mapující dobu kolem dvou československých beatových festivalů v letech 1967 a 1968. Nyní Supraphon zabrousil ještě hlouběji a dává k dispozici dvojalbum nazvané Big Beatline 1965–1968.

Polovina šedesátých let minulého století totiž byla pro tuzemský bigbít opravdu zásadní. Po ideologicky vcelku bezpečném okouzlení kytarovými instrumentálkami ve stylu britské kapely The Shadows a mnohem konfliktnější rokenrolové jízdě se sólovými zpěváky přišla „Mersey záplava“. Tedy okouzlení zvukem a stylem Beatles.

Album Big Beatline tuto dobu mapuje pomocí miniprofilů devíti tehdy aktuálních a populárních kapel. Olympic je tu zastoupen například rockabilly instrumentálkou Orange Blossom Special vydanou už v roce 1964 nebo coverem Chucka Berryho Roll Over Beethoven, v němž si hlavní zpěv střihl ještě Miki Volek. Prezentaci Jandovy kapely potom uzavírá už naprostá olympikovská klasika z období prvního elpíčka Želva v podobě písní Dej mi víc své lásky, Snad jsem to zavinil já či Nebezpečná postava.

Nejlepší byly v Bratislavě

Počet mladých souborů prudce narůstající od roku 1962 se už nedal přehlédnout a hlavně přeslechnout. Jen v hlavním městě jich bylo na stovky, ale hrálo se pochopitelně i mimo Prahu. Důkazem budiž třeba kapela The Beatmen, ve své době považovaná za nejlepší československou skupinu v žánru dnes označovaném jako rock.

Také The Beatmen jsou na desce zastoupení několika songy z vlastní dílny, pod hudbou je často podepsaný zpěvák Dežo Ursiny, všech šest textů zde prezentovaných skladeb napsal bubeník kapely Peter Petro.

Na rozdíl od Olympiku se The Beatmen i ve vlastní tvorbě drželi angličtiny a jejich písně dost věrně vycházely z přiznávaného vlivu raných Beatles. Bratislavská kapela však fungovala jen mezi lety 1964–66, potom většina skupiny emigrovala do západního Německa, čímž její dráha skončila. Později nastoupivší hudební proudy už The Beatmen minuly.

Antologie rodící se československé bigbítové scény by nebyla kompletní bez kapel jako Mefisto, Flamengo nebo The Matadors. „Postupné pronikání beatových kapel do rozhlasových studií a na SP či EP vinyly firmy Supraphon nebylo samozřejmé, ale pod tlakem obrovské poptávky a za mírného tání politických ledovců přece probíhalo. Na první samostatné album si však naši rockeři museli počkat až do roku 1968,“ vysvětlují autoři kompilace.

Typické covery písní Johnny B. Goode, Hippy Hippy Shake nebo Keep on Running tu má kapela Mefisto, v rockové poloze se představují Petr a Hana Ulrychovi, kteří v inkriminované době působili ve skupině Vulkán.

Ulrychovi jsou na desce zastoupeni vlastní tvorbou, naopak pouze česky i anglicky zpívané covery tu má trochu pozapomenutá skupina Crystal. Píseň s českým textem Jiřiny Menšlové Tenhle kluk (na hudbu Just One Look od The Hollies) patří mezi ty zdařilejší převody západní hudby. Za zmínku ovšem stojí i kapela Synkopa OB Přerov a její verze Berryho hitu Rock and Roll Music, do jejíhož textu dostal Jaroslav Wykrent dnes úsměvně působící uliční výbor.

Zpívají zde Karel Kahovec, Petr Novák, Vladimír Mišík či Viktor Sodoma. Celkem 160 minut hudby v šedesáti skladbách z dob, kdy se u nás západní muzice opatrně otevírala vrátka, je kus nostalgie pro pamětníky a porce poučení pro mladší generace.