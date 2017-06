Zátarasy, skenery. České festivaly posilují po Manchesteru bezpečnost

Pořadatelé velkých tuzemských festivalů se však shodují, že bezpečnostní opatření řeší průběžně a dlouhodobě. Tedy ne až po konkrétních incidentech.

„Systém bezpečnosti nelze nastavovat na základě jedné akce, ale děje se tak podle aktuální bezpečnostní situace v Česku, dle regionálních informací, ale i podle přísných požadavků jednotlivých účinkujících,“ říká bezpečnostní manager festivalu Rock for People Tomáš Fnouček. „Bezpečnostní situaci sledujeme dlouhodobě a už od března ji projednáváme na pravidelných setkáních s policií,“ dodává.

Důkladné prohlídky

I mluvčí festivalu Colours of Ostrava Jiří Sedlák tvrdí, že na bezpečnost se zaměřují dlouhodobě a systematicky. „Již loni byla bezpečnostní opatření větší proti minulým letům, protože na klub Bataclan zaútočili teroristé na podzim 2015, pak přišlo letiště v Bruselu, v době loňských Colours of Ostrava zase Nice. Bohužel to není nic, co by se řešilo až tento rok,“ líčí Sedlák.

Loni tak v Ostravě k důkladným osobním prohlídkám přibyly u vstupů ruční skenery kovů nebo každodenní kontroly areálu speciálně vycvičenými psy. „Vjezdy do festivalového prostoru budou letos navíc osazeny betonovými zátarasy,“ upozorňuje Sedlák. Pořadatelé Colours navíc dopředu s hasiči a záchranáři plánují únikové východy či postup evakuace, denně pak kontrolují všechny trasy pro jednotlivé složky záchranného systému. „Naše kompletní bezpečnostní analýza má sto dvacet stran,“ dodává Sedlák.

Loni přibyl na mapu tuzemských letních festivalů také pražský Metronome. „Bezpečnostním opatřením věnujeme velkou pozornost a náklady na ně tvoří nemalou část rozpočtu. Můžu říct, že letos jsou zcela jistě větší než loni,“ popisuje pořadatel přehlídky Martin Voňka.

Zároveň vyřkne větu, nad níž se ošívali všichni oslovení organizátoři – nemůžeme a nechceme nic přesného říct, právě proto, že jde o bezpečnost.

„V rámci přípravy bezpečnostních opatření úzce spolupracujeme s policií, jejich konkrétní podobu však na doporučení policistů prozrazovat nebudeme,“ říká Voňka rezolutně.

A dodává radu, jež opět platí obecně: „Návštěvníkům bychom rádi vzkázali, aby přišli s dostatečným časovým předstihem.“