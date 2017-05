RECENZE: Šílenství i smrt přináší perfektní román v rudolfinské Praze

Stern se nejprve patřičně opije v zablešeném hotelu, a když se vydá pokochat hvězdami, narazí ve Zlaté uličce na mrtvolu krásné, bohatě oděné dívky s proříznutým hrdlem. Poté je jako podezřelý z vraždy zajat, zmlácen a uvržen do vězení, ze kterého jej naštěstí vysvobodí císařův komoří Lang.

Zkrotit vlka Autor: Benjamin Black Nakladatelství: MOBA 288 stran, 299 korun Hodnocení­: 80 %

Rudolfinská Praha zlákala už řadu autorů a neodolal jí ani Benjamin Black, což je pseudonym, pod kterým píše své detektivní romány proslulý John Banville. A v knize Zkrotit vlka dává Christianovi dost zabrat. Sice mu dopřeje lásku a hlavně hodně sexu v náručí stárnoucí dlouholeté Rudolfovy partnerky Cateriny, ale také mu přichystá řadu trablů.



Zpočátku to vypadá nadějně: císaři se zdál sen, v němž mu Kristus pošle ze západu svou hvězdu, a Christiana považuje za její ztělesnění. Jenže po něm chce, aby zjistil, kdo má na svědomí smrt mladé krasavice Magdalény, jež byla císařovou milenkou. To by byl nesnadný úkol i pro zkušenějšího muže, než je mladý filozof.

Hrátky s historií

Zkrotit vlka je perfektně vystavěný a napsaný román s výtečně vylíčenou atmosférou „Prahy našňořené, zlověstné a pokřivené“. V tyglíku své fantazie Black promísil alchymii, tajemství, city, šílenství i špionáž a především postavy románu. Některé jsou fiktivní jako sám Christian, nejvyšší purkrabí Wenzel nebo něžná němá Serafina, kterou kdysi znásilnil bratr, a aby si nemohla stěžovat, vyřízl jí jazyk.



Jiné tehdy skutečně žily. Počínaje samozřejmě výstředním, ale nábožensky tolerantním Rudolfem, do něhož občas „vlk zatíná tesáky“, přes Langa, magistra Kelleyho a jeho dceru, později slavnou básnířku, či Caterinu a jejího divokého syna dona Julia. S jejich historickými osudy a podobou si ovšem autor pohrál, jak vysvětluje v půvabném dodatku – nepíše kroniku, ale historickou fikci. A ta se mu opravdu povedla.

Jen se naskýtá otázka, proč název knihy Prague Nights čili Pražské noci změnilo nakladatelství MOBA na Zkrotit vlka. Ten císařův rozhodně zůstal nezkrocen.