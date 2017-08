Velkorysé Benátky čekají na Matta Damona a italský La La Land

Napovídají to alespoň známá jména mezi režiséry a představiteli jedenadvaceti filmů, které do 9. září svedou boj o Zlatého lva. Hned zahajovací satira Alexandra Payna Zmenšování slibuje přítomnost Matta Damona v nezvyklé roli muže, který se vlastním zmenšením snaží zabírat co nejméně místa na planetě. Týž herec se objeví i jako hrdina mysteriózního thrilleru George Clooneyho Suburbicon podle scénáře bratrů Coenových.

Očekávanou novinkou je horor matka! s Jennifer Lawrencovou, Michelle Pfeifferovou a Javierem Bardemem, který natočil Darren Aronofsky, jehož Wrestler tu vyhrál roku 2008. Přítomnost Američanů je tentokrát mimořádná: nová díla představí v soutěži i Paul Schrader a Frederick Wiseman.

Schraderovo drama First Reformed s Ethanem Hawkem a Amandou Seyfriedovou odkrývá tajemství komunity věřících, Wisemanův 197 minut dlouhý dokument Ex Libris – The New York Public Library zavede do newyorské veřejné knihovny. Britský režisér Andrew Haigh přiveze Lean on Pete s Charlie Plummerem a Stevem Buscemim, příběh chlapce hledajícího stabilní domov. Čeká se i černá komedie dramatika Martina McDonagha Tři billboardy u Ebbingu, Misssouri s Frances McDormandovou a Woodym Harrelsonem.

Italská nová vlna

Z australské produkce dorazí příběh domorodce Sweet Country od Warwicka Thorntona, známého protirasistickým dramatem Samson a Dalila. Díla natočená v angličtině představí také dva Italové: Andrea Pallaoro se v Hannah s Charlotte Ramplingovou zamýšlí nad problémem odcizení, známější Paolo Virzi uchopil podobné téma v optimističtejší verzi vyprávění o dvou zestárlých, ale nezlomených partnerech Ella a John – The Leisure Seeker s Helen Mirrenovou a Donaldem Sutherlandem.

Nezvykle velká přítomnost domácích filmů je po zklamání z loňské italské kolekce potěšitelná, umělecký ředitel Benátek Alberto Barbera mluví dokonce o „nové vlně italského filmu“. K italským příspěvkům soutěže vedle Jedné rodiny Sebastiana Rosy patří muzikál dvojice známé pod značkou Manetti Bros Láska a podsvětí, od něhož si pořadatelé slibují podobný úspěch, jaký měl loni zahajovací La La Land. Slibné je zastoupení Francie: ostřílený tvůrce sociálně rodinných dramat Robert Guédiguian bude soutěžit s filmem La Villa.

Od Francie po Asii

Cenu se pokusí získat také Abdellatif Kechiche, jenž si z Benátek vezl vyznamenání za Rybí kuskus a Černou Venuši. Jeho novému dílu Mektoub, My Love: Canto Uno bude kromě celovečerního debutu Xaviera Legranda Custody konkurovat film Ziada Doueiriho, satira Urážka o nepatrných příčinách vážných konfliktů. Izraelský režisér Samuel Maoz má Zlatého lva za svůj první film Libanon, jeho Foxtrotu však může konkurovat romantické drama experimentující s nadpřirozenem Tvar vody od proslulého Mexičana Guillerma del Tora.

Asii reprezentuje dokument výtvarníka Aj Wej-weje Lidský proud věnovaný uprchlické krizi, psychologická krimi Andělé v bílém je dílem Vivian Qu, jediné ženy v soutěži. Z Japonska veze Hirokazu Koreeda drama odkrývání starých vin Třetí vražda a mimo soutěž Benátky uzavře film Takeši Kitana Outrage Coda.

Nedostatek žen v soutěži nahradí jejich převaha v porotě: předsedkyní bude Annette Beningová a zasedne tu italská herečka Jasmine Trinca, která letos do Varů přivezla film Fortunata oceněný v Cannes.