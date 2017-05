VIDEO: Cirkusové retro. La Putyka láká na břichomluvectví a iluzionismus

„Komediální skupiny v devatenáctém století kombinovaly do svých představení vše – tanec, hudbu, cirkus. Zapojovaly i vědecké, či spíše pseudovědecké poznatky a objevy. Když se později objevilo kino, přidaly také krátké filmy,“ přibližuje finský režisér Maksim Komaro, oč půjde. Známý novocirkusový umělec totiž potřetí spojil síly s Cirkem La Putyka a po kusech Slapstick Sonata a Play připravuje na květen novinku Batacchio.

„Chtěl jsem udělat něco, co působí staromódně, ale stále zůstává novým cirkusem. Zároveň jsem chtěl představení, kterým se znovu vrátíme k atmosféře a energii, jež jsme zažili se Slapstick Sonatou. Nyní ale o pět let zkušenější,“ popisuje Komaro během příprav v tréninkové hale pražských Jatek78.

Batacchio bude kus pro sedm akrobatů a herců. Diváci se dočkají cirkusových čísel i zázraků tehdejších nových technologií. „Mohou se těšit i na břichomluvectví nebo iluzionismus,“ láká mluvčí souboru Klára Nechanická.

„Zkusím do inscenace dostat vše, co do nového cirkusu pasuje. A jestli uspěji, to se uvidí,“ říká Komaro, který strávil půl roku vymýšlením premiérových triků.

„Obsazení La Putyky je velice známé, jejich schopnosti už byly k vidění v minulých představeních. Pokusil jsem se proto podívat na soubor z jiného úhlu. Máme několik nových nápadů a těším se, až je uvidím na pódiu,“ dodává.

„Mám roli bordelmamá, budu hrát v zeleném kabátku se zeleným boa,“ směje se jedna z akrobatek souboru Anna Schmidtmajerová. „Mělo by to mít podobný humor jako Slapstick Sonata, ale více se tady zabýváme iluzionismem, magií a vůbec poetikou cirkusu začátku 20. století,“ přibližuje herečka, která v Cirku La Putyka působí od úplných začátků.

Italské slovo z titulu novinky lze přeložit jako srdce zvonu či klepadlo. „Batacchio je dřevěný nástroj, který se využíval v tradičním britském maňáskovém divadle známém jako Punch and Judy. Když tím někoho slabě uhodíte, vydá výrazný zvuk. Je to tedy totéž jako anglické označení slapstick,“ vysvětluje smysl názvu Komaro.

V Jatkách78 se poprvé rozezní 12. května.