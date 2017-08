RECENZE: Vlk z Wall Street má bratra. A Nebeský gauner Cruise roli snů

Vypravěčsky to není tak zběsile slastná smršť, jakou rozpoutal Martin Scorsese v portrétu požitkářského žraloka mezi finančníky z Wall Street. Nicméně také režisér Doug Liman, tvůrce Agenta bez minulosti, má dost zkušeností i zručnosti, aby nenudil. A Tom Cruise v hlavní roli si bohatě vynahrazuje herecký úpadek z Mumie.

Pomáhá mu jednak příjemné retro éry z přelomu 70. a 80. let, kam typově dokonale zapadá, jednak nadsázka, s níž kotrmelce své postavy nejen prožívá, nýbrž též glosuje. V příběhu pilota, jenž pašuje cokoliv kamkoliv od kokainu přes zbraně po lidi a pracuje pro vládu, tajné služby i drogové kartely, samozřejmě nechybějí skvostné letecké scény: předstírání turbulencí, průlety mezi ropnými plošinami, bizarní přistání na cizím dvorku.



A v neposlední řadě podává Nebeský gauner pozoruhodný výklad americké zahraniční politiky, kterou Sealové a jejich zákazníci proměnili k vlastnímu pragmatickému obrazu; sucharský ideolog Snowden může jen tiše závidět. Protože pilot s duší dobrodruha a neotřesitelnou vírou, že ze všeho vybruslí, líčí své výpravy pomocí vtipné, až dětsky hravé animace a s trefnou ironií. Třeba „nového šerifa“ čili amerického prezidenta Ronalda Reagana ctí, jelikož se „z filmu s opicí vypracoval až do Bílého domu“.

Barry Seal: Nebeský gauner USA, 2017, 114 min Režie: Doug Liman Scénář: Gary Spinelli Hrají: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jayma Maysová, Sarah Wrightová, Jesse Plemons, Connor Trinneer, E. Roger Mitchell, Sharon Conley, Jayson Warner Smith, Lola Kirke, Caleb Landry Jones, Benito Martinez, Shaker Sangam, Juan Gaspard, Lara Grice, David Silverman, Mike Pniewski, Alejandro Edda, Jonathan Yaskoff Hodnocení­: 65 %

Obecně vzato jde o tradiční model raketového vzestupu se stále šílenějšími obrátkami, po nichž zákonitě musí následovat pád, takže jisté předvídatelnosti se Nebeský gauner neubrání. Ale Cruise mu dodává jedinečnost díky výrazu věčného kluka, který se při práci na běžných dopravních linkách k smrti otravuje, zato nad rychlým špionážním letadlem se mu nadšeně rozzáří oči, směje se i pod palbou, pouze před manželkou zapírá jako školák.



Patří zkrátka k hrdinům, kteří svou osobností probouzejí sympatie, třebaže by zasluhovali odsouzení. A když si v jedné z nejzábavnějších scén zoufá, protože už do slova a do písmene neví, kam s dalšími ranci plnými peněz, člověk by skoro zapomněl na skutečnost, která za podívanou stojí a která se ve finále tak drsně připomene.