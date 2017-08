Nebeský gauner. Tom Cruise bude pilot, jenž pracoval pro Escobara i CIA

Asi nejlépe pašerákův osud vystihuje podtitul jedné z řady knih o jeho životě, který zní: Kdo zabil Barryho Seala? Pablo Escobar, nebo George H. W. Bush.

Shrnuje totiž paradox, který po Sealově vraždě vtělil jistý americký generál do otázky, proč tak důležitý svědek proti špičkám narkomafie nebyl pod policejní ochranou. Drogovému kartelu to usnadnilo pomstu za zradu, když na Sealův únos a jeho „dodání“ zaživa vypsal odměnu milion dolarů, za smrt polovinu. V roce 1986 si vrahové vysloužili pět set tisíc dolarů, o dvanáct měsíců později vězení.

Barry, původně Adler Berriman Seal, se narodil roku 1939 v Baton Rouge v Louisianě. Od patnácti let řídil letadlo, v šestnácti se stal pilotem civilních leteckých hlídek, od roku 1966 pracoval osm let jako dopravní pilot na vnitrostátních linkách společnosti TWA – a nudil se.

Až do té doby, než se dal naverbovat medellínským kartelem, pro který pašoval kokain z Kolumbie a Panamy do Spojených států. Za každou zásilku dostával půl milionu dolarů, takže si brzy mohl koupit a řídit vlastní operační základnu – letiště v Arkansasu.

Když spadla klec a floridský soud poslal Seala na deset let do vězení, nabídla mu federální protidrogová agentura výměnou za snížení trestu, aby se stal jejím informátorem. Takže dobrodruh vozil nelegální zásilky drog a současně pro CIA pořizoval letecké snímky sídel narkobaronů. Hrál to na obě strany tak dlouho, než ho v pouhých šestačtyřiceti letech v jeho rodném městě zastřelili zabijáci najatí kartelem.

Barvitý osud se hodil filmařům již několikrát. Dennis Hopper si Seala zahrál v dokumentárním dramatu Doublecrossed už počátkem 90. let, loni jej připomněl Michael Paré v krimi The Infiltrator, jeho postava se mihla také v seriálech Alias, El Mexicano nebo Narcos.

Za skutečně plnohodnotný životopis se však považuje teprve snímek s Tomem Cruisem, který se v originále jmenuje American Made. Natočil jej za osmdesát milionů dolarů režisér Doug Liman, tvůrce Agenta bez minulosti, a zájem budí i kvůli neblahým událostem, které jeho vznik provázely.

Záhadná havárie

Tvůrci totiž chtěli docílit co nejvěrnější nálady, takže točili na reálných místech, po kterých se skutečný Barry Seal pohyboval, včetně Kolumbie. A při předloňském natáčení, přesně 11. září 2015, se v Andách nedaleko města Medellín zřítilo malé letadlo se členy štábu. Kaskadérský pilot Alan D. Purwin a jeho venezuelský kolega Carlos Berl na místě zahynuli, Jimmy Lee Garland přežil napůl ochrnutý. Přitom pouhých deset minut před tragédií letěl v helikoptéře stejnou trasou za stejných povětrnostních podmínek sám Cruise.

Vyšetřování stále není uzavřeno, pozůstalí tvrdí, že společnost z úsporných důvodů zanedbávala bezpečnostní předpisy, a rodiny obětí se soudí mezi sebou navzájem. Není totiž jasné, kdo v kritické chvíli letadlo řídil, a jediný přeživší si to nepamatuje. Záhada; jako by sám případ Barryho Seala nebyl pořád plný otazníků.