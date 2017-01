VIDEO: Blesk McQueen je pozadu. Animovaná Auta přijedou potřetí

17:55 , aktualizováno 17:55

Už je to více než deset let, co se na filmová plátna poprvé přiřítil Blesk McQueen. Letos tak učiní již potřetí. Tentokrát však pod taktovkou režiséra Briana Fee, který tak vystřídá Johna Lassetera a Joe Ranfta. McQueenovi v originále hlas znovu propůjčí Owen Wilson.