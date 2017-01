RECENZE: Pavelka s Příkazkým bojují o moderní Antigonu elektrikářku

Sofoklovu klasickou dramatizaci mýtu o Antigoně si jako materiál pro novinku v pražském A studiu Rubín vybral tým okolo Lucie Ferenzové (text a dramaturgie) a Jana Friče (režie). Diváci se v jejich představení Anti-Gone: Blackout opět přenesou do doby po válce o Théby, kdy se oba Antigonini bratři pobili a jejich těla čeká rozdílný osud.



V úpravě pro komorní scénu se však klasickému námětu dostává moderního hávu, princezna Antigona (Pavlína Štorková) se zde mění v jakousi vědeckou pracovnici, která při rozmluvách s tlejícím tělem mrtvého bratra Polyneika kreslí cestu do podsvětí přes povodí řeky Styx jako elektrický obvod. Osudová svatební stuha, kterou dostává jako dar od svého milého Haimóna (Lukáš Příkazký), je pak ve skutečnosti obyčejná prodlužovačka.

Nový král Kreón (Ondřej Pavelka) k lidu mluví skrze státní televizní kanál; komunikuje s poddanými se silnou žoviálností a důvěrným podtónem. V jeho postavě se tvůrcům povedla dobrá paralela k úspěchu dnešních populistů.

Další důvody modernizace však už tak jasné nejsou. Proč je Polyneikés vyobrazen jako figurína z obchodu s oblečením? A proč sedí na bombě zaryté do země? Jakou mají vlastně s Antigonou souvislost všechny ty dráty a žárovky? Elektra přece jen patří někam jinam.

Možná však je v Rubínu zbytečné příliš koumat každý prvek, novinka totiž jinak skvěle zapadá do zdejšího hravého moderního repertoáru. Frič opět využívá popkulturních odkazů, vyřádil se především po hudební stránce. Haimón zpívá svou verzi hitu Go West, lásku pak Antigoně vyznává skrze českou předělávku Isaakovy Wicked Love a obvodovému dramatu nechybí ani hymna Get Connected či třeba slovenský cajdák Sen. Režíruje se opět s nadhledem, švih kusu dodávají i výkony všech čtyř protagonistů (tím posledním je Sandra Černodrinská v roli Isméné) a další vtípky (selfíčko s Platónem).

Anti-gone: Blackout A studio Rubín premiéra 16. prosince 2016 režie: Jan Frič hrají: Pavlína Štorková, Ondřej Pavelka, Sandra Černodrinská, Lukáš Příkazký Hodnocení: 55 %

Ve srovnání s podobně „ulítlou“ loňskou Fričovou premiérou Mlčení bobříků (recenze zde), kterou spolu s Tomášem Dianiškou připravil pro studiovou scénu Divadla pod Palmovkou a která patří mezi nejzajímavější počiny loňského roku, zde však forma příliš převládá nad obsahem.

„Nevím, jestli existuje něco jako Antigonin komplex. Ale zakomplexovaná je, to mi věřte,“ padne mimo jiné. Víc v tomhle vtipném antickém zatemnění, kde Pavelka přímo před diváky drtí své hrozny hněvu a Štorková zběsile křídou čárá po černých stěnách, asi hledat netřeba.