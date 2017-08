Půvabně ilustrované Animalium by mohl ocenit i Harry Potter

Animalium je jedním z nejpůvabnějších počinů na poli naučných knih pro děti, které zde za poslední rok vyšly. Především pokud se bude mluvit o překladové literatuře.

Kniha britských autorek Katie Scottové a Jenny Broomové je určena čtenářům od šesti let, a ačkoliv opravdu cílí na děti, mnohé dospělé může přesvědčit o tom, že i četba o žahavcích, strunatcích či ostnokožcích může být zajímavá. Špatným vzpomínkám na zdlouhavé školní hodiny přírodopisu nebo biologie navzdory.

Animalium vychází přesně ve správný čas. Dětem zbývá do konce prázdnin něco málo přes dva týdny a kniha Scottové a Broomové by mohla být vhodným a nenásilným způsobem, jak děti ke vzdělávání vrátit. Nehledě na to, že by určitě mohla posloužit jako příjemná školní pomůcka. Obrázek každého tvora v knize je navíc správně encyklopedicky opatřen číslem a jeho podrobnou charakteristikou.

Jako ze světa čar a kouzel

Obálka knihy Animalium

Listování velkoformátovým Animaliem ve čtenáři může kvůli užitým kresbám trochu vzbuzovat pocit, že se probírá starou učebnicí zoologie po babičce nebo ještě lépe lexikonem ze světa čar a kouzel Harryho Pottera. Pojmenování pavrápenec diadémový, listonos krátkoocasý nebo kvakoš noční k takovým přirovnáním přímo vybízejí.

Zajímavým zjištěním pro méně zoologicky zběhlého čtenáře může být také informace, že kuskus nemusí být pouze chutným severoafrickým pokrmem, ale také druhem vačnatce. Neméně překvapující zprávu přinášejí autorky i v kapitole o slonech, kde se čtenář dovídá, že nejbližším příbuzným slonů je v současné chvíli kapustňák, jinak známý jako mořská kráva, který žije ve vodě.

Cena knihy se pohybuje mezi čtyřmi a pěti stovkami, což rozhodně není málo. Vezme-li se ale v potaz její velký formát, tvrdá vazba, kvalitní papír a nesporně náročná grafická práce, mohlo by si za ni nakladatelství říct ještě více. V této podobě může navíc s malým čtenářem vyrůst a doprovodit jej studiem na základní, střední a možná i vysoké škole.