Anděl Páně se točí zas. Zatím jen jako pozvánka na České lvy

10:55 , aktualizováno 10:55

Vypadá to, jako by se se natáčel Anděl Páně 3. Ivan Trojan je znovu ve svém andělském kostýmu, Jiří Dvořák v čertovském a do barrandovského ateliéru se vrátila dekorace pohádkového nebe. Ve skutečnosti však na motivy nejúspěšnějšího loňského snímku vzniká zatím jen pozvánka na filmové ceny Český lev.