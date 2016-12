Alexandrovce si SSSR hýčkal, popularitu nyní udržují i Presleyho hity

Soubor založil ruský hudební skladatel Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Mladý profesor hudby na Moskevské konzervatoři, který se věnoval vojenské hudbě a národním písním, je mimo jiné i autorem sovětské i současné ruské státní hymny.

První vystoupení souboru se uskutečnilo 12. října 1928 v Ústředním domě Rudé armády v Moskvě a tehdejší Soubor rudoarmějské písně tvořilo 12 mužů - osm zpěváků, dva tanečníci, harmonikář a recitátor. Zpočátku vystupovali pouze v Moskvě, ale s rostoucím úspěchem začali vyjíždět do okolí a soubor se začal rozrůstat. V 30. letech měl již 300 členů. Jméno svého zakladatele nese soubor od roku 1949, původně byl pojmenován po bolševikovi Michailu Frunzem.

Svatá válka Alexandr Alexandrov, který stál v čele souboru až do své smrti v roce 1946, je také autorem hudby k patrně nejznámější písni Alexandrovců, Svaté válce, která vznikla v roce 1941. Dva dny po přepadení SSSR Německem v červnu 1941 zveřejnily noviny Izvestija báseň Vasilije Lebeděva-Kumače, která začínala slovy: "Vstavaj, strana ogromnaja, vstavaj na smertnyj boj!" Alexandrov si ji přečetl a za další dva dny složil hudbu. Už 27. června 1941 doprovázela píseň na nádraží v Moskvě odcházející vojáky a od října 1941 ji vysílal rozhlas každý den, a to hned po úderech moskevského orloje.

V dobách Sovětského svazu byli Alexandrovci hýčkaným artiklem, ale po rozpadu Sovětského svazu prošli bouřlivým obdobím. Ministerstvo obrany je chtělo v rámci úsporných opatření sloučit s orchestrem ministerstva obrany. Soubor v čele se svým vedením to ale odmítl s tím, že umění Alexandrovců nelze sloučit s jinými armádními repertoáry.

Popularitu mezi mladším publikem získali Alexandrovci i díky spolupráci s finskou skupinou Leningradští kovbojové, se kterou absolvovali světové turné. Unikátní kombinaci vojenských písní s rokenrolem v podání „kovbojů“ zachytil finský režisér Aki Kaurismäki ve svém kultovním dokumentu Totální balalajková show z roku 1994.

Alexandrovci dále kupříkladu zpívali u Berlínské zdi skladby britské skupiny Pink Floyd, ve Vatikánu se představili před papežem Janem Pavlem II.; na repertoáru mají i světové hity jako My Way, který zpívali Frank Sinatra nebo Elvis Presley, či baladickou skladbu Leonarda Cohena Hallelujah.

Soubor mnohokrát vystoupil i u nás, v Československu byl poprvé v roce 1937. Tehdy se cestou ze Světové výstavy v Paříži zastavili v Praze, kde 28. září vystoupili ve Smetanově síni Obecního domu. Pak zahráli i v Ústí nad Labem. S Alexandrovci jako hosté z tuzemských umělců vystupovali například Karel Gott, Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů, Aleš Brichta, Bára Basiková či houslový virtuos Pavel Šporcl.

Takhle zpívali Alexandrovci v Praze:



„Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční ráno zasadila hlubokou ráno do srdce. Mnohokrát jsem s nimi vystupovala, je to úžasný ansámbl. Příští rok máme společně vystupovat na turné po Slovensku. Zatím si netroufám odhadovat, jak to celé dopadne. Je mi to moc líto, v myšlenkách jsem s pozůstalými,“ vzkázala pak po nehodě zpěvačka Helena Vondráčková, která se souborem taktéž vystupovala.



Naposledy u nás Alexandrovci koncertovali loni, příští turné pak bylo plánované na květen příštího roku. Loňské turné se konalo u příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války a jeho česká část se uskutečnila pod záštitou prezidenta Miloše Zemana.

Alexandrovce tvoří výhradně mužský pěvecký sbor, orchestr, balet a skupinka sólistů a dirigentů. V souboru zpívají muži všech věkových kategorií, ženy většinou jako sólistky doprovázejí sbor nebo jsou tanečnicemi baletního souboru. Soubor vystoupil v mnoha zemích a obdržel mnoho mezinárodních cen.



V současnosti měl podle agentury TASS Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova, jak se Alexandrovci oficiálně jmenují, 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic.