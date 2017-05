Delon natočí svůj poslední film, prožije s něm vztah s Binocheovou

„Bude to můj poslední film, protože stejně jako boxer nechce přecenit své síly v ringu, nechci to přehnat s filmem,“ vysvětlil 81letý Delon své rozhodnutí. Dospěl k němu poté, co se rozhodl věnovat hraní s dcerou Anouchkou v divadle.



Jeho poslední film bude režírovat Patrice Leconte a zahraje si v něm s Juliette Binocheovou. Bude o vztahu osmdesátníka, tedy muže jeho věku, s ženou kolem padesátky.

„Uvědomil jsem si nejkrásnější věc na světě, hrát se svou dcerou, a přistoupil jsem na turné, což jsem doposud odmítal. Dát jí roli, v níž dominuje nad vlastním otcem, je největším štěstím mého života,“ prohlásil slavný umělec. Dodal, že dal přednost divadlu kvůli přímému kontaktu s publikem.

Delon se naposledy objevil ve filmu v roce 2008, když si ve snímku Asterix a Olympijské hry zahrál Julia Césara.