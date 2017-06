GLOSA: Linkin Park na Aerodromu servírovali největší hity

Nedělní odpoledne v pražských Letňanech odstartovali britští Counterfeit, kteří ještě nikdy pro tak velké publikum nehráli. Kapela, jež na scéně působí pouhé dva roky, byla v Praze už potřetí a fanoušci ji vítali v několikatisícovém davu.

Horkou půdu bez špetky stínu pak pořádně prověřili Royal Republic a velká show frontmana Adama Grahna. Nespoutaný Švéd nastoupil s kapelou ve sladěných černobílých oblecích a písně prokládal svým břitkým humorem. Následně v rozhovoru prozradil, že se do Prahy ještě letos vrátí. Tempo celé akce udrželi i Enter Shikari a Machine Gun Kelly. Mallory Know nedorazili kvůli nehodě, která je potkala cestou, ale nešlo prý o nic vážného.

Naprosto parádně to potom rozjeli Simple Plan, na které už bylo skoro narváno a vládla dobrá nálada. Kanadská kapala ukázala, že nepotřebuje honosné světelné efekty nebo megashow, protože dokáže zabavit publikum svým zápalem. A hudebníci, kteří od roku 1995 zůstali ve stejném složení, vypadají pořád svěže jako před lety.

Pierre Bouvier, frontman Simple Plan už během svého vystupování hecoval dav na další kapelu. Linkin Park celý den uzavírali, a to areál v Letňanech už praskal ve švech. Chester Bennington s kapelou koncert zahájili skladbou Talking to Myself z nového alba One more Light. Následovala Burn it Down, která dávala tušit, že zbytek večera nebude věnovaný jen aktuální desce, ale bude se také hodně vzpomínat.

První polovina vystoupení se nesla v mixu starých i nových skladeb. Mike Shinoda se publiku svěřil o nedávno zesnulém strýci, jemuž kapela věnovala ještě dvě pomalé písně. Poté však následovalo peklo, které asi nikdo nečekal. Linkin Park rozjeli ty nejlepší pecky. Numb, Faint, What I’ve Done a mnoho dalších v nekonečném sledu.

Diváci čekali, kdy Benningtonovi, který pobíhal po pódiu sem a tam, dojdou síly, ale nic takového se nestalo. Spolu se Shinodou předvedli vystoupení, které si budou fanoušci dlouho pamatovat. Kapela si koncert naprosto viditelně užívala a zvládla jej také bez delších proslovů, prostě se hlavně hrálo. Lepší úvod festivalové sezony jsme si nemohli přát.

Příští víkend následuje milovický Votvírák.