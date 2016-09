Adele či Coldplay táhnou, i tak se v Británii na deskách vydělává méně

Je to paradox. Každé šesté album, které se ve světě prodá, vzešlo z Velké Británie. Přesto však výdělky britského hudebního průmyslu i loni poklesly. Konkrétně v roce 2015 prodeje desek britských interpretů vygenerovaly celkem 610 milionů liber, zatímco o rok dříve to bylo 615 milionů. A klesající tendence trvá, v roce 2012 si tamní hudební byznys na nahrávkách přišel na 634 milionů liber.

Neradostné výsledky nezachránil ani fenomenální úspěch Adele, jejíž album 25 vyšlo loni v listopadu a do konce roku se jej celosvětově prodalo přes sedmnáct milionů kusů. Stejně tak domácímu průmyslu nepomohli ani Coldplay se svou deskou A Head Full of Dreams. Vyplývá to ze statistik organizace UK Music, která v Británii zastřešuje celý hudební průmysl a již na svém webu zveřejnila BBC.

Pokles hlásí i výdělky, které UK Music sleduje v oblasti koncertů. Tady si promotéři přišli na 910 milionů oproti 924 milionům v předchozím roce. Jedna z mála oblastí, která si polepšila, byly výdělky producentů a nahrávacích studií, jež meziročně vzrostly ze 116 na 119 milionů liber.

Podle předsedy UK Music Andyho Heatha „vše nasvědčuje tomu, že se hudební sektor v roce 2016 vrátí k růstu“. Napomoct by k tomu mohl jak pokračující úspěch Adelina alba, tak zvyšující se prodeje vinylů i příjmy ze streamovacích služeb.