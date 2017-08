Herectví je jako služba v armádě, říká hvězda Star Wars Adam Driver

O jeho vtipy by se totiž mohly brousit kuchyňské nože. Stejně jako o ty, které zaznívají ve filmu Loganovi parťáci o bratrech, kteří se rozhodli vykrást společnost NASCAR.

Už jste někde předvedl, jak umíte míchat koktejly jednou rukou?

Ne. Víte, se mnou není žádná sranda, protože nevěřím ve společenský život. Bylo by lepší, kdybychom všichni žili ve svých temných norách a nevylézali ven.

Dokážu si představit, že by vás teď někdo mohl vzít vážně.

Dělám si srandu. Prostě jsem se od té doby ještě nedostal na party.

Jak se natáčí „bez ruky“?

Záleží, o jakou scénu jde. Buď jsem měl na své ruce navlečenou plastovou protézu, anebo takový zelený rukáv. Díky tomu mi pak je po digitální úpravě vidět jen paže.

To jste si asi musel hlídat pohyby, abyste nehrál jako dvouruký herec.

Musel, ale pomáhalo mi to. Protože v mých představách jsou Kyleovy pohyby velmi kontrolované a statické.

Připravoval vás Steven Soderbergh na roli nějak intenzivně?

On dává hercům hodně svobody. Dovoluje, abychom měli nad postavou téměř absolutní nadvládu, ale tudíž za ni i odpovídali.

Líbilo se vám, kolik profesí na place dokáže jako režisér zastat?

Ano, málokterý režisér si sám obsluhuje světla, kameru a poté i postprodukci. Nemusí tak o ničem s nikým diskutovat. Nikdo proto nemá čas si odskočit do svého karavanu. Zůstáváte v roli po celou dobu. Je to ekonomické. Vím, že to nezní příliš zajímavě, ale dovolí tím štábu žít vlastní život i mimo natáčení.

Adam Driver a Channing Tatum ve filmu Loganovi parťáci

Má vůbec čas s vámi na place mluvit?

On s námi moc mluvit nemusí. Třeba u Martina Scorseseho přesně víte, kam máte jít a co dělat. Steven si vás ale najímá pro vaše nápady.

Loganovi parťáci jsou tak trochu alternativní verzí života, který mohl žít váš filmový bratr Channing Tatum. Jakým jiným směrem se mohl ubírat ten váš?

Pořád nad tím přemýšlím! Já vyrůstal v Indianě, malém státu. Těžko říct. Asi jsem mohl zůstat u námořnictva.

Ovlivňuje vás pořád zkušenost z vojenské služby? Stala se součástí vaší identity?

Mojí identity? Bože, kdybyste mi dokázala říct, jaká je moje identita, byl bych vám moc vděčný. Z hereckého hlediska si myslím, že práce v armádě je tou nejlepší přípravou. Nejen že se nacházíte ve stresových situacích, kdy musíte ovládat své chování a pocity, ale naučíte se také pracovat jako tým. Máte ve skupině určitou roli, ale výsledek nezáleží pouze na vás. Jste stejně důležitý jako lidé po vaší pravici a levici. A také záleží na velení. Když je dobré, cítíte, že děláte něco významného. Když ne, všechno vám přijde jako ztráta času.

Adam Driver Adam Driver se narodil v Kalifornii v roce 1983. Vyrůstal ale v Indianě. Poté, co opustil námořnictvo, se rozhodl studovat herectví na přední umělecké škole Julliard v New Yorku. Popularitu mu přinesla především role v seriálu televize HBO Girls. V poslední době se objevil ve filmech Paterson, Mlčení nebo Půlnoční dítě. Letos v prosinci ho čeká premiéra osmé části Star Wars: Poslední z Jediů.

Líbí se vám, jak Loganovi parťáci představují válečné veterány?

Ano, stejně jako když jsem točil s Jimem Jarmuschem film Paterson. Oba ty scénáře postavy nedefinovaly pouze tím, že jsou válečnými veterány. Ukazovaly to jako jednu z jejich součástí. Přece nesalutují a necvičí od rána do noci.

Pro armádu tak trochu pořád pracujete. Hrajete před vojáky divadlo.

Když jsem odešel od námořnictva, chtěl jsem pozvednout úroveň kultury v armádě. Aby to všechno nestálo na polonahých roztleskáváčkách. I ty jsou ale super! Chtěli jsme jim ukázat divadlo jako příklad toho, že o pocitech se dá i mluvit.

Fungovalo to?

Moc to vidět nechtěli. Pak jsme začali hrát normální hry současných autorů a nesnažili se, aby měli nějaký přesah. V tu chvíli jsme je začali zajímat. Neapelovali jsme.

Za vojáky občas jezdí i váš další filmový kolega Daniel Craig. Nebyl jste v pokušení z něj během natáčení dostat, jestli bude hrát znovu Jamese Bonda?

Ne, to jsme nechali čistě na něm. Daniel byl jako zlodějíček během natáčení velmi vtipný. Nemohl jsem kolem něj udržet vážnou tvář, obzvlášť během scény v autě.

Co vy sám? Myslíte, že byste jako zloděj obstál?

Takto vysokou hru bych nikdy nehrál. Zkoušel jsem kdysi sázet a byl jsem z toho tak nervózní, že jsem okamžitě přestal. Pořád jsem myslel na to, jak to ovlivní budoucnost mé rodiny. Nedokážu vsadit dvacet babek, těžko bych pak mohl dát v sázku něco víc.

Máte se objevit ve filmu Terryho Gilliama o Donu Quijotovi. Plánoval ho už 17 let. Opravdu se dočkáme?

Ano, viděl jsem se s Terrym v pondělí a říkal, že teď se vrhne na střih. Máme opravdu dotočeno. A prý to vypadá dobře.

Trailer k filmu Loganovi parťáci: