Potvrzeno, basák Williams opouští AC/DC. Angus Young zůstává sám

16:58 , aktualizováno 16:58

Cliff Williams se dušuje, že za jeho odchodem z hardrockové legendy nejsou personální změny posledních let. Nicméně v nedávném rozhovoru řekl, že ztráta jeho dlouholetých spoluhráčů pro něj byla velká změna. Své rozhodnutí oznámil poté, co kapela v úterý ukončila své Rock or Bust Tour.