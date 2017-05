PRVNÍ DOJMY: Čím se liší nové Twin Peaks od Městečka Twin Peaks? Dobou

V českém názvu se ubralo slovo městečko, hercům přibylo ve tváři sedmadvacet let. To je viditelný rozdíl mezi původním seriálem z roku 1990 a pokračováním, které se začalo vysílat. Je to spíše reinkarnace, žertoval Mark Frost, spoluautor díla režiséra Davida Lynche. Ale stačí převtělení ducha do starších těl?