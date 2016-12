PRVNÍ DOJMY: Sestřih, záznam, výběr. Televizní silvestr z konzervy

U Novy to nepřekvapí, v Tváři měla jediné své eso, takže „nejlepší vystoupení z obou ročníků soutěže“ s pohledy do zákulisí natáhla na více než tříhodinový blok večera včetně výkřiků „exkluzivní premiéra jedině u nás“. Popůlnoční, rovněž archivní koncert Michala Davida úspornou taktiku jenom korunoval.

Prima zvolila podobnou skladbu. Nejprve střihový díl Show Jana Krause aneb „čemu jste se nejvíc nasmáli“, poté Český mejdan s Impulsem, tedy záznam podzimního koncertu (mimo jiné) s Gottem a Davidem. Dokonale bezpracná, bezpečná a bezpohlavní kulisa postfederálního popu k rodinnému tlachání.

Střihová taktika zarazí spíš u veřejnoprávní obrazovky včetně ČT2, kde se Cimrman prokládal archivními ukázkami z cyklu stand-up comedy čili sólových bavičů Na stojáka. Těmi nejlepšími, samozřejmě. Ale že ČT1 i místo tradičního speciálu Šípovy talk show pořídila „střihák“ dílů za několik let, bilo do očí.

V premiéře tak Kavčí hory vyrobily silvestrovská vydání pouze dvou cyklů, licenčních Zázraků přírody a domácké veselice Do roka a do dna s dvojicí Zedníček-Paulová. Což je pořad, který přitom vypadá pokaždé stejně, i když dbá, aby se písničky, herecké osobnosti a jejich historky alespoň lehce měnily. Série ježíšovských anekdot zařadila letos milou výhybku.

V Zázracích přírody se zase bůhvíproč soutěžilo ve vábení jelenů, což nebyl právě vrcholný nápad roku, ovšem i tady se na finále novinky nalepil sestřih „co vše jsme letos podnikli“. Obecně platí, že jestli napříč stanicemi opěvované „best of“ bylo vážně tím nejlepším, co jsme za dvanáct měsíců na obrazovce zažili, pak díky Bohu, že už to máme za sebou. A bilanční sebechválu ať televize provozují na interních schůzích.

Paradoxně jediný nový celovečerní blok estrády dodala TV Barrandov - a tamní zábava vážně bolí, hlavně v propagačních scénkách na motivy vlastních pořadů, o něž peoplemetry nezavadí. Mísí usedlý podnikový mejdan s náladou 80. let, Kateřina Brožová má výraz hlasatelky i při zpěvu a publikum řičí, když slyší, že „alkohol nepatří za volant, ale do řidiče“. Jenže divácky se silvestr Barrandovu vyplácí podobně jako ČT pohádky: proto, že nikdo jiný to nedělá.

Nicméně fakt, že tentokrát většina stanic někdejší silvestrovskou soutěž o co největší show vzdala předem, možná dává naději, že už pochybnou tradici zcela opustí a začnou se chovat jako zahraniční stanice. Ty většinou nasadily koncerty. A vděčnou alternativu nabídl na Super RTL maraton Mr Beana.